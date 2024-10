Romy y Sampha colaboran en ‘I’m on your team’

Tras haber sido amigos y compañeros de sello desde la adolescencia, Romy y Sampha hacen su esperada y primera colaboración con el nuevo single «I’m on your team». La pareja escribió la canción durante sesiones para otros artistas antes de grabarla finalmente juntos en Londres tras el lanzamiento de sus aclamados álbumes 2023 LAHAI y Mid Air, junto al coproductor y compositor Thomas Bartlett.

Una bella canción que documenta las etapas fragmentadas de una relación, desde el momento onírico y despreocupado del primer enamoramiento hasta el amor más real y cotidiano de una relación duradera que requiere dedicación y esfuerzo. Como dice Romy: «Es una canción de amor, pero líricamente es honesta y sincera». Como «hemos tenido la magia y la ensoñación, pero ahora hemos pasado por cosas juntos, así que aquí estamos y yo me estoy esforzando’», mientras que Sampha añade: «Me encanta la idea de formar parte de un equipo, de que tienes que dar la cara por el otro, y a partir de ahí puedes crear una conexión aún más profunda». La naturaleza evolutiva de una relación cristaliza en algún momento entre el estribillo de «And I hope the way I feel tonight, is the way I feel for life» y el cierre «I’m on your team, but I can’t always coach you».

“I’m on your team” viene acompañada de un vídeo íntimo de la cooperativa de artistas londinenses not/nowhere, que recoge una impresionante interpretación en directo de la canción.

