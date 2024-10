The Limiñanas avanzan su nuevo disco junto a Bobby Gillespie

The Limiñanas están de regreso con un nuevo single, «Prisoners of Beauty», un adictivo tema garage psicodélico como que cuenta con la participación de un invitado especial como Bobby Gillespie, el cantante de Primal Scream. Gran seguidor de la banda a quienes vino a ver tocar en el Rough Trade de Londres, e hizo «todo lo posible para que esta colaboración pudiera hacerse de la manera más sencilla posible”, declaró el dúo.

El primer extracto de un futuro álbum que se lanzará a principios de 2025, la pista está inspirada en » los tempos impulsores de ‘Rocks’ de Primal Scream «, afirma el comunicado de prensa, y fue grabada en solo dos tomas. Viene accompaña un clip retro en blanco y negro dirigido por Lionel Limiñana. Todos los detalles de este nuevo disco aún están por conocer, pero ya se ha anunciado una gira europea que hará escala en Barcelona el próximo 29 de marzo.

Escucha ‘Prisoners of Beauty’ de The Limiñanas

Próximas fechas de The Limiñanas

En palabras de la formación gala, 2025 “promete ser un año excepcional para The Limiñanas”. Para este nuevo tour que pasará por Barcelona la banda, en activo desde 2009 y cuyo centro neurálgico, alma, corazón y vida es la icónica pareja (artística y sentimental) que conforman la batería y también vocalista Marie Limiñana y el bajista, teclista y un poco de todo Lionel Limiñana, se hará acompañar de Thomas Gorman (Kill The Young) a la voz, Clémence Lasme (Moodoïd, Lucie Antunes) al bajo, Keith Streng (The Fleshtones) a la guitarra y Alban Barate a los teclados vintage y guitarra. Volviendo a sus propias palabras, “¡este equipo de ensueño está listo para llevaros a un trance sonoro eufórico y contagioso!”. Durante el concierto habrá proyecciones visuales en el escenario fruto de la colaboración con el artista visual SMITH, que ha creado un puente sensorial entre rock psicodélico y poesía cósmica.

29 marzo 2025 · BARCELONA · Razzmatazz 2 – Entradas