Lo andaluz es algo más que el tópico de charanga y pandereta que nos quieren vender a través de las chachas y los graciosetes que salen por la pequeña y la gran pantalla. Andalucía es tierra de fenicios, de cultura ancestral, de poetas inmensos y el centro neurálgico del comercio mundial allende cuando la ruta del Viejo al Nuevo Continente.

Por tanto, un respeto, señoras y señores. Sobre todo cuando salimos de estas tierras y vamos a los madriles, las vancongadas o con los catalanistas y nos piden contar chistes, bailar sevillanas y hacernos el graciosete. No, no todos somos de esa cuerda. Es más, haberlos haylos pero la inmensidad no lo es. Porque Andalucía es mucho más.

Toda esta retahíla modo orgullo del terruño viene a cuento por el disco inmenso que los Califato ¾ acaban de presentar; una hostia con dos manos al folclorismo patatero de charanga y pandereta con el cual nos quieren siempre vender.

Un viaje psicodélico a través de la libertad musical donde la cultura popular y el folclore andaluz se mezclan con el footwork, el hip hop, el dub, el drum ‘n’ bass y las raves poligoneras. Al mando del mismo S Curro, The Gardener, BSN Posse, Industrias 94, Lorenzo Soria, Digital Diógenes y Esteban Bove, de LIE Radio bajo, peña andaluza a quiénes gusta fusionar lo electrónico con el folclore y otras variedades.

El disco tiene por nombre Puerta de la Cânne, con cedilla y dos enes muy de andaluzas maneras. Hablando hace poco con S Curro, alma mater del proyecto, me contó que se reunieron en un cortijo y se pusieron fino filipinos de material psicotrópico. Y de ahí nació esto. Por tanto siguieron la estela de grupos como Veneno o Camarón que, aparte de lo ciego y tal, nos regalaron obras cumbres. Pero mientras los hermanos Amador, Kiko y Camarón viraron hacia el rock, el blues y el flamenco aquí todo es IDM beat y muchos samplers.

Consejo; Escuchen el disco con la mente abierta y los oídos limpios. Os resumo un poco lo que viene dentro. Empieza con un alegato a la Andalucía 2.0 llamado “Mençahê der Profeta” que parece programado por el mismísimo Calvin Harris. Continúa con “Crîto de lâ Nabahâ”, featuring la Banda de Cornetas y Tambores de la Virgen del Rosario de Cádiz, claro homenaje a aquel breakbeat de Dj Karpin que tantas raves poligoneras animó allende por 2001. Prosigue “Buleríâ del aire acondiçionao” entroncando nuevamente con Veneno. “Lentehâ dáyêh” es ambient dub con homenaje al almuerzo andaluz. La de “En bûcca y câttura” podemos catalogarla de rumbita footwork, y “Puerta de la Cânne”, que da título al álbum, son unas sevillanas sazonadas con drum ‘n’ bass y guitarras gabber, que es el trash metal del techno. Para Mono d´atraççione usan la voz de El Torta y un sampler de Lole y Manué quedándoles muy braindance. Para “Alegríâ de la Alamea” usan el palo festero de las salinas gaditanas regadas con hardstep. “Camino de Aghmat” lleva el sonido arábigo a una suerte de dub vacilón y “Çoleá de tu mare”, es una soleá clásica embadurnada de breakbeat y líneas traperas. Y así el resto del álbum. Una maravilla, tal como leen.

Hacía tiempo que una obra, a la cual a priori encajaba fuera de mi marco musical, llegaba a sorprenderme tanto. Cuando terminé de escuchar el mismo me agarré a aquello que cantaba El Cabrero; “Dale alas y volará, al pueblo de Andalucía, Dale alas y volará, que es un ave doloría, que busca la libertad que le han negao toda la vida”. Los Califato ¾ hacen del estereotipo su propio sayo y se pasean por el acid, el breakbeat, las bases dembow y autotune, mucho autotune, pero sin perder la magia de la tierra; Snoop Dogg feat Carlos Cano, Lil Wayne versus Lole y Manué, María del Monte vs Asap Rocky. Y todo ello en un mismo disco.

Una obra que podríamos definir andalground y que irrumpe con fuerza en el panorama musical de este fin de año que, además, cierra la década. Han bebido de Camarón, de Morente, Lole y Manuel, pero también de Skriller, Deadmau5, Portishead y, por supuesto, de los eternos Kraftwerk. Escúchenlos; no os decepcionarán.

Escucha Califato ¾ – Puerta De La Cânne