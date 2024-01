Libro: Funk Investigators, de Alberto Zanini (Colectivo Bruxista)

El conocimiento musical es algo que se transmite de muchas maneras. Una de ellas, claro, los libros. Proliferan los sesudos tratados que nos instruyen sobre teoría musical, historia de la música, sea cual sea su estilo, las biografías de grandes artistas, o estudios sobre estilos, corrientes y generaciones. Pero no hay tantos que incidan, de una manera efectiva, en la que se me antoja como la enseñanza más importante de todas a este respecto: el amor por la música.

La música, en sí misma, es un acto de amor. Es dar a los demás un vehículo mediante el cual transitar por la vida de un modo más placentero, menos áspero. Hacer más entendible este valle de lágrimas que llamamos mundo y que muchos de los misterios de la existencia cobren sentido, o directamente, dejen de tener importancia. Esa es la cuestión que, en mi opinión, debe quedar clara, antes que cualquier otra, a la hora de afrontar la música. Que la música se basa totalmente en un acto de amor. Ese es el punto de partida de todo.

Y pocos son los libros que yo haya tenido entre manos en que eso quede tan claro como este del que os hablaré ahora. Alberto Zanini era un tipo normal, padre de familia, comercial en una empresa y coleccionista de discos, cuya vida un buen día dió un giro de 360 grados. Como tantos otros damnificados por la crisis económica, se quedó sin trabajo y sin saber qué hacer. No obstante, el amor por la música que había escuchado desde adolescente, la música funk, soul, rhythm and blues, o como la queráis llamar, le trajo la salvación.

En este libro, Funk Investigators, escrito en las penumbras de la pandemia, Zanini recapitula, con prosa certera y pulso de novelista, su viaje hacia un mundo mejor a través de la música. Cualquier otro se habría quedado ciego, incapaz de reaccionar, al perderlo prácticamente todo, pero a él su amor por la música le prestó la antorcha que le iba a iluminar el camino hacia un lugar mejor. Un camino que se tradujo en una búsqueda incansable, en un viaje apasionante en el que iba a aprender que su vida no había hecho más que empezar.

De una manera quirúrgica con los datos, pero a la vez enormemente humana, el autor concatena aquí la serie de afortunadas casualidades y buenas personas que le llevaron a fletar un sello discográfico para hacer un acto de justicia. La música afroamericana, la que le gusta a Zanini y a muchos de nosotros, ha estado plagada a lo ancho y largo de su historia de verdaderas atrocidades para con sus hacedores. Pocas veces se ha recompensado como tocaba el talento de dotados músicos, compositores y productores, que pusieron su alma en lo que hacían y nos llenaron de felicidad con sus canciones.

Así que esta es la historia de Big Lee Dowell, uno de esos talentosos y totalmente desconocidos artistas negros. Y de cómo una rudimentaria demo a piano encontrada en un cajón terminó, a través de una serie de aventuras contadas aquí casi con carácter de novela negra, convertida en disco y en éxito a través de un amante de la música cuya honestidad y fe ciega fue el vehículo de ese ajuste de cuentas.

Una historia realmente preciosa, plagada de detalles de los que aprender y con los que deleitarse. Un acto de amor hecho palabras que nos embarca en un viaje al otro lado de la afición por la música. Y que hace que lo imposible parezca fácil. Que las cosas muchas veces dependen de un sencillo (pero a la vez tan difícil) ¿Por qué no? Que la música es mucho más que notas, instrumentos y discos. Que rendirse es fácil, pero luchar siempre tiene recompensa.

A ver, que parece que hable de un libro de autoayuda y no es el caso. Pero es que Funk Investigators es uno de esos libros que inspira. Contiene una historia que merecía ser contada por muchos motivos, pero el principal de todos es que da muestra de un amor que está por encima de cualquier circunstancia adversa, de cualquier piedra en el camino. Por eso considero que es uno de los libros que más me han enseñado sobre música, porque de alguna forma traza un sendero que pocos se atreven a mostrar a los demás. Una experiencia vital que demuestra que las cosas no siempre tienen porqué ser siempre malas y que las buenas canciones, igual que las buenas personas, todo lo salvan.

Funk Investigators, de Alberto Zanini (Colectivo Bruxista)