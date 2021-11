Capsula – Phantasmaville (Silver Recordings)

¡Hey! ¡No se hace música tan buena como la de antes! ¡Ahora todo es una mierda! Cada dos por tres estas afirmaciones aparecen en algún blog, red social o podcast. Quizás no con estas palabras, pero la idea subyacente es esa: cualquier tiempo pasado fue mejor en este negociado de la música. Yo mismo, confieso, he caído alguna vez en la tentación de pensar así. Sin embargo, pasar muchas, muchísimas horas indagando en la música actual me obliga a tirarme yo mismo del caballo sin esperar a que me haga caer. ¿Una mierda? ¿Todo? Pero en fin, no es objeto de este texto empezar una discusión tan compleja como irrelevante, destinada a no llegar a ningún sitio. Así que simplemente huyamos de la teoría y veamos un ejemplo.

Capsula. Phantasmaville. Este es el ejemplo. ¿Lo has escuchado? Si no es así, hazlo antes de afirmar de nuevo que no hay música buena en la actualidad. De hecho este nuevo álbum de Coni y Martin, con la ayuda en este caso de Álvaro Olaetxea a la batería, es como mínimo tan bueno como el 90% de los discos de rock que se facturaron, digamos, en un año tan prolífico y mágico como 1970. Estarás pensando que claro, así es fácil, todo está en imitar el sonido de los clásicos que nos volaron la cabeza cuando éramos más jóvenes. Error, otra vez. Capsula no imitan a nadie. Tienen sus influencias, algunas se notan más y otras menos, pero ni son las de siempre ni son tan obvias. Sobre todo son solo influencias, palancas que usan para impulsarse hacia un sonido propio que ahora ya no tiene deudas impagadas con nadie. Son Capsula, y eso basta para acercarse a un disco como Phantasmaville y saber que no te va a defraudar, que vas a escuchar rock del bueno y que, además, será rock con personalidad y sorpresas.

¿O no es una sorpresa ese saxo maniático que suena en “The Möbius strip”, reforzando cuando no usurpando directamente el papel de los riffs de guitarra que campan a sus anchas por el resto del disco? ¿No es deliciosamente insolente recordar, en algunos pasajes, a bandas casi olvidadas como Hawkwind o Blue Öyster Cult? ¿Qué clase de magia trae hasta 2021 a Jefferson Airplane y Quicksilver Messenger Service? ¿Qué tienen en común The Cramps con el “Break on through” de los Doors? ¿Cómo se lleva a Bowie a California, se le pone a tocar surf rock, y entonces se le echa al agua en mitad del Pacífico a ver qué sale? ¿Cómo se cogen de la mano el hard rock y el post punk? “I don’t mind” suena a Velvet Underground en White Light / White Heat, pero está situada entre “El camino de La Plata”, en castellano, donde ofrecen una versión endemoniada del surf rock, y “(Don’t be afraid to play) rock ‘n’ roll”, en la que la guitarra hard rock combina con la new-wave, el punk, el post punk y cualquier ingrediente que sirva para añadir sabor a la receta, cuya fórmula exacta solo conocen Capsula. ¿Tiros en el aire en todas direcciones, para ver si alguna acierta? Nada más lejos de la realidad: cada bala da en el blanco. En el centro de la diana, que es tu cerebro que acabará agujereado tras escuchar a Coni escupiendo sílabas en “All my friends”, tras bucear en esa “Ciudad Fantasma” que en este tiempo han sido todas las ciudades (“todo quieto en la ciudad fantasma”), tras empaparte del estribillo de “Melting down”.

Coni y Martin se suceden en un diálogo de voces, texturas y formas de entender el rock: la más nerviosa de Martin, su voz cavernosa, sus guitarras afiladas; la alternancia entre susurros y gritos de Coni, su bajo martilleador, sus excursiones cósmicas lejos de las ataduras del tiempo y el espacio. Un lugar, entre el sueño y la vigilia, de donde brotan canciones como “Esferas”. Situada al final del disco, con sus pasajes a lo Pink Floyd y atravesando las barreras del tiempo, tratándose además de la única canción que supera los 3 minutos – de hecho pasa también de los 4 –, parece abrir una puerta interestelar hacia futuras canciones con las que seguir sorprendiéndonos como en este Phantasmaville que resulta radiante y sombrío a partes iguales.

Escucha Capsula – Phantasmaville