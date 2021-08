Prince – Welcome 2 America (Sony/Legacy)

En una foto en el interior de este trabajo se puede ver a un Prince que esboza una sonrisa picarona mientras posa con una de sus innumerables guitarras, y un texto a su nombre que dice en uno de sus párrafos: “The most important thing right now is 2 take advantage of the changing landscape of America. The long-standing monopoly of White ownership of black music should be abolished”. Genio y figura y visionario hasta que nos dejara hace más de cinco años.

Huelga decir que Prince es uno de los referentes esenciales para entender el devenir de la música pop hasta la actualidad. Él que no tenía abuela ya se encargó de propagar su egocentrismo allende los mares, y en uno de los temas de este disco que aquí se repesca de sus archivos suelta un “Meet me between the atoms/Beethoven and Bach” (“1010 (Rin Tin Tin)”), y se queda tan ancho. No descubrimos nada, así que sigamos.

La muerte de un artista querido hace que, inconscientemente, se tienda a sobredimensionar su obra a posteriori. Es el caso del de Minneapolis ya nos habíamos acostumbrado los fans a perderle el respeto ya que su carrera iba cuesta abajo y sin freno. Atrás, muy atrás, quedaron sus épocas doradas en las que era el amo y señor del cortijo. Tras su muerte los herederos han tirado de fondo de armario rescatando temas antiguos para conformar discos como Piano & Microphone 1983 y Originals (excelsos cancioneros, huelga decir), y reventar bolsillos con la reedición superdeluxe de la obra maestra Sign O’ The Times.

Mucho se ha hablado de la facilidad pasmosa que tenía para generar canciones. Ponía el piloto automático y le salían como churros. Noches y noches en vela han de servir para llenar cintas y cintas de grabaciones, y ahora le toca el turno a un disco que en 2010 decidió no publicar. El porqué no se sabrá nunca, pero por suerte Welcome 2 America (Sony/Legacy, 2021) sale a la luz, y permítanme que les diga, le da unas cuantas vueltas a la mayoría de los discos de pop y soul que se han editado en lo que llevamos de año.

Prince Rogers Nelson estaba on fire aquel año en el que sí “publicaría” el mediocre 20ten (lo entrecomillo porque el disco se ofreció gratuitamente, en formato físico, en el Daily Mirror en su sempiterna guerra quijotesca contra las discográficas).

Este material inédito es potente, aunque no esperen nada especialmente novedoso, pero ojalá todos los deja vú fueran tan excitantes. Abre con “Welcome 2 America” con el recitado de Prince deslizándose por la orografía corrompida de una América nada gloriosa, y una colcha funky pespunteada por las preciosas voces de Liv Warfield y Elisa Fiorillo. El groove marca de la casa toma el pulso de “Running Game (Son Of A Slave Master) con las voces femeninas, de nuevo, aportando proteínicos sustentos. La sombra mayestática de Curtis Mayfield sobrevuela en la tremenda “Born 2 Die”, y “1000 Light Years From Here” es pop cinco jotas.

“Hot Summer” la inunda de versos hedonistas, fibrosos riffs de guitarra, y una línea de sintetizador que es pura lujuria new wave. El Prince baladista no podía faltar: el medio tiempo de “Stand Up And B Strong” (versión de Soul Asylum) es bastante anodina, pero el soul apasionado de “When She Comes” es otro monumento al que venerar. Un guiño a su admirado Jimy Hendrix en “Check The Record” te deja noqueado, y “Same Page, Different Book” es una lustrosa pieza funky que otea a Sly Stone en el horizonte. Genio.

