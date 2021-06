Car Seat Headrest comparten dos EPs

Car Seat Headrest están de vuelta con dos nuevos EPs que ya puedes escucharse y descargarse: MADLO: Influences y MADLO: Remixes.

El primero comprende versiones de cuatro canciones que la banda ha citado como influencia en Making A Door Less Open, incluyendo a David Bowie, Nine Inch Nails, Kate Bush y The Who. El otro es un EP de 5 pistas de remixes que incluyen los trabajos de Superorganism, Scuba, yeule, Dntel y 1 Trait Danger.

Lanzado el año pasado, Making a Door Less Open es el resultado de una fructífera “colaboración” entre Car Seat Headrest, grupo liderado por Will Toledo, y 1 Trait Danger, un proyecto paralelo electrónico de la formación que consiste en el baterista Andrew Katz y el personaje alternativo de Toledo, Trait.

MADLO: Influences

1. Golden Years (David Bowie cover)

2. Substitute (The Who cover)

3. March of the Pigs (Nine Inch Nails cover)

4. Running Up That Hill (Kate Bush cover)

MADLO: Remixes

1. Martin (Superorganism Remix)

2. Martin (1 Trait Danger Remix)

3. Weightlifters (Scuba Remix)

4. Deadlines (yeule Remix)

5. Life Worth Missing (Dntel Remix)

Foto Car Seat Headrest: Carlos Cruz