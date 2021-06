Noga Erez, anuncia conciertos en Madrid y Barcelona en febrero de 2022 dentro de su gira KIDS.

Erez debutó en 2017 partiendo de la dura realidad política que estaba teniendo lugar en Israel en ese momento, una operación militar que se vio reflejada en su primer álbum Off The Radar con crudas líricas . El éxito de este álbum la llevó a entrar en la lista “30 Under 30” de Forbes o a actuar en festivales internacionales como Primavera Sound en Barcelona, SXSW en Austin o Pitchfork París.

Con la publicación de KIDS este mismo año, Erez ha encontrado realmente su estilo, creciendo en un sonido que elabora junto a su pareja, compositor y productor, Ori Rousso. Sus canciones y sus producciones nítidas giran en torno a letras que abordan lo personal y lo político, la mortalidad y la pérdida, la guerra y la paz, la inseguridad y la ambición.

KIDS es una reacción al mundo en el que se encuentra, uno en el que la política impregna cada día. “El mundo es un lugar desordenado”, reflexiona. “No me alejo de la política de Off The Radar. KIDS es político, porque hoy en día todo es político, incluso la decisión de no involucrarse. KIDS es un reflejo de la época en que se hizo”.

Las fechas para ver a la artista de electro-pop serán el 8 de febrero en la sala Independance de Madrid y el 9 de febrero en Razzmatazz 2 de Barcelona.

El jueves 24 de junio a partir de las 10h los usuarios registrados en livenation.es podrán acceder a la preventa, y la venta general de entradas será el viernes 25 de junio a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es.