Caramelo de Limón: Ya Llega El Verano

El final de la primera temporada de Caramelo de Limón llega con las vacaciones de verano. Hora de hacer, por tanto, balance. Pero también de agradeceros vuestro cariño a través de unas cuantas canciones veraniegas con las que pretendemos refrescar vuestros soleados días de descanso en la piscina, la playa o lo que se tercie. ¡Feliz verano caramelos!

Playlist:

01. Bruno Lomas – Ya LLega El Verano

02. El Niño Gusano – Pon Tu Mente Al Sol

03. Elia & Elizabeth – Ponte Bajo El Sol

04. Marcos Valle – So Nice (Summer Samba)

05. Beach Boys – Busy Doin’ Nothin

06. Chad & Jeremy – Distant Shores

07. Jonathan Richman – That Summer Feeling

08. The Paragons – On The Beach

09. Stevie Wonder – Summer Soft

10. Serge Gainsbourg – Sous Le Soleil Exactement

11. Kacy & Clayton – Just Like a Summer Cloud

12. HAIM – Summer Girl

13. Khruangbin & Leon Bridges – Texas Sun

14. Céu – Forçar o Verâo

15. Family – El Bello Verano