Caribou publica un álbum de remixes

Un año después del lanzamiento de Suddenly , que fue seguido por una serie de remixes de artistas como Four Tet , Floating Points , India Jordan , Logic1000 , Koreless y Shanti Celeste , Dan Snaith, alias Caribou, comparte la colección Suddenly Remixes . El álbum se compone de 12 canciones, incluyendo tres remezclas inéditas de Toro y Moi , Jessy Lanza y Prince Nifty.

Junto con el lanzamiento, Caribou le encargó a su viejo amigo Richard Kenworthy ( Shynola ) para animar ,un visual para acompañar el remix de Toro y Moi de ‘Home’.

Hablando del remix, Snaith dice: “Chaz es un músico increíble con fluidez en cada vocabulario musical pero con una sensibilidad propia. Su remix es como un móvil de Alexander Calder o una pintura de Kandinsky donde las geometrías musicales de la canción original se giran entre sí en el espacio”.

El director Richard Kenworthy dice sobre el video: “Cuando escuché por primera vez la mezcla, me quedé desconcertado: desarmó la canción, dejó todos los trozos en el suelo e hizo una escultura minimalista con pequeñas piezas ondulantes. De manera similar , lo destripode nuevo y me enfoco en los detalles minuciosos haciendo una especie de película de scratch, el tipo de animación que me interesó en la animación en primer lugar. La idea es que cada día aislaría un pequeño fragmento de la canción y animaría a mano pequeños garabatos rayados en negro. Sin un objetivo final preconcebido, solo lo que se me ocurra a diario, por lo que tiene una cualidad improvisada, despreocupada, onírica y fragmentada. Solo pequeños detalles extraños y pensamientos que se evaporan. Pequeños bocetos fugaces”.

Estas son las canciones de Suddenly Remixes de Caribou

1.Never Come Back (Koreless Remix)

2. Never Come Back (Four Tet Remix)

3. Home (Toro y Moi Remix) – NUEVA

4. Sunny’s Time (Logic1000 Remix)

5. Sister (Floating Points Remix)

6. Ravi (Shanti Celeste Remix)

7. You and I (Jessy Lanza Mix) – NUEVA

8. Sunnys Time (Prince Nifty Saddle Up Mix) – NUEVA

9. Never Come Back (Floating Points Remix)

10. Never Come Back (Morgan Geist Remix)

11. Sunny’s Time (Kareem Ali Remix)

12. Like I Loved You (India Jordan Remix)