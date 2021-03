Evripidis and his Tragedies tienen nuevo adelanto de su disco

Evripidis and his Tragedies presenta’Nos Volvimos a Encontrar’, quinto y último adelanto de su esperado quinto disco Neos Kosmos. Para el tema, Evripidis recupera el castellano, idioma de adopción con el que ya jugueteó en su disco ‘A Healthy Dose Of Pain‘ hace ya una década.

‘Nos Volvimos a Encontrar’ es una canción inquietante sobre un encuentro con un fantasma. Basado en un sueño en el que el narrador se reúne con un ser querido fallecido en el asiento trasero de un automóvil, está construido alrededor de un ritmo repetitivo, sintetizadores atmosféricos arremolinados y coros femeninos etéreos que llevan al oyente a un estado mental similar al trance. de proporciones Lynchianas, igualmente siniestra y tierna, triste y sexy.

Para este nuevo tema, Evripidis ha sumado a los coros a su amiga Francina Ribes de Doble Pletina y a Sergio Pérez, de SVPER, en la producción, compañero en diseñar el sonido de este disco, de ambientes estéticos y sintetizadores, en el que el griego lleva años trabajando.

‘Nos Volvimos a Encontrar’ se suma así a ‘Bitter’, ‘Melancholia’, ‘Your Dreams’ y ‘The Reason’ como los temas que ya conocemos de ese quinto trabajo de título ‘Neos Kosmos‘, algo así como una nueva concepción del mundo, del particular mundo de Evripidis Sabatis. El disco, que se edita vía Snap! Clap! Club el próximo 19 de marzo, contiene cuatro temas más.