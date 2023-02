Caroline Rose presenta otro sencillo de su nuevo disco

Caroline Rose es una artista norteamericana que debutó en 2014 y desde entonces ha transitado por diversos estilos, desde el rock próximo al country hasta el pop electrónico. En marzo publicará su nuevo álbum, The Art of Forgetting (New West Records). Su primer sencillo, «Miami», fue incluido en enero en una de nuestras playlists de las canciones de la semana.

Hace escasos días vio la luz un nuevo avance de The Art of Forgetting. La canción escogida en este caso como sencillo es «The doldrums». Un tema crudo e intenso, un ambiente que por lo visto será el predominante en el inminente nuevo álbum de Caroline Rose. La narradora describe la experiencia de encontrarse, como en sueños, con un yo del pasado. Tras despertar, se pregunta «Si esa era yo, entonces // Entonces, ¿quién soy ahora?«.

Sobre «The doldrums», su autora afirma que «fue la canción que escribí cuando me di cuenta de que básicamente no entendía la autocompasión. Me refiero a una voz dentro de mi cabeza que me culpa por todo lo que salió mal, en su mayoría de cosas que estuvieron fuera de mi control. Mi idea de renacimiento y reforma en ese momento era matar a mi antiguo yo y encontrar uno nuevo, en lugar de simplemente ser amable conmigo misma… No porque no quisiera serlo, sino porque realmente no sabía cómo hacerlo«.

A continuación puedes escuchar «The doldrums», el nuevo sencillo de Caroline Rose.