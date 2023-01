Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Fino Oyonarte – Avanzar

(enlace a la noticia)

Quinto Elemento – Latidos

(enlace a la noticia)

Neuman – Recovered files

(enlace a la noticia)

FaNáticos – ¿Quién te dijo?

(enlace a la noticia)

The Nude Party – Ride on

(enlace a la noticia)

Sleaford Mods – UK Grim

(enlace a la noticia)

Nick Waterhouse – The fooler

(enlace a la noticia)

Noel Gallagher’s High Flying Birds – Easy now

(enlace a la noticia)

Ron Gallo – At least I’m dancing

(enlace a la noticia)

Pecker – El viaje de Lone Star

(enlace a la noticia)

Salva Alambre – Estrella fugaz

(enlace a la noticia)

The National – Tropic morning news

(enlace a la noticia)

Deerhoof – Sit down, let me tell you a story

(enlace a la noticia)

Florent y Yo – Aquí paz y gloria

(enlace a la noticia)

New Order – Skullcrusher (demo)

(enlace a la noticia)

Morreo – Mambo

(enlace a la noticia)

Los Manises – Espectacular

(enlace a la noticia)

Monteperdido – Vas a petar

(enlace a la noticia)

The Gulps – Mirror, mirror

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Alice & The Wonders – Since I met you

La banda barcelonesa Alice & The Wonders tiene un nuevo disco entre manos, I Am. El grupo liderado por la voz de Alejandra Rueda regresa así después de casi siete años de silencio discográfico. Como sencillo de adelanto, esta semana nos han ofrecido este delicioso «Since I met you», una balada de sonido clásico que es una oda al reencuentro y al amor.

Boye – Na

Boye es un artista muy particular, con una propuesta musical entre el spoken-word, el rap la indietrónica. En su canción «Na» adopta una actitud nihilista pero también gamberra y humorística, riéndose de su propia ignorancia del mundo que lo rodea. El 9 de febrero lo podrás ver presentando su música en la Sala Apolo de Barcelona. Entradas aquí.

Caroline Rose – Miami

Caroline Rose es una artista norteamericana que debutó en 2014 y desde entonces ha transitado por diversos estilos, desde el rock próximo al country hasta el pop electrónico. En marzo publicará su nuevo álbum, The Art of Forgetting (New West Records). Su single de presentación, «Miami», gira en torno a todas esas emociones confusas que ocurren después de un episodio de gran angustia.

I Am Dive – Anymore

Otros que regresan son I Am Dive. A lo largo de 2023 lanzarán su quinto disco, esta vez con Rough Trade. Un álbum del que hasta entonces irán adelantado diversos sencillos hasta un número, parece ser, de seis. El primero de ellos ha visto la luz esta semana y su título es «Anymore». I Am Dive estarán el 17 de marzo en la sala Aliatar, en Granada, acompañando a Matsu. Entradas aquí.

Parabólica – Incapaces

Siguiendo con los regresos, el dúo sevillano de electropop Parabólica, formado por Miguel A. Soto en las voces y letras y por Mist3rfly en la programación y producción, vuelve tras varios años de silencio. Recientemente han fichado por el sello Flor y Nata, con el que publicarán un nuevo disco, continuación del ya lejano 2080 que lanzaron en 2006. Esta semana han adelantado dos canciones de su nuevo trabajo, «Alis in ventum» y esta «Incapaces» que hoy incluimos entre nuestras canciones de la semana.

¡LO QUE HAY QUE OIR! TOP 25 MUZIKALIA

Desde esta semana puedes disfrutar de las últimas novedades en la playlist ¡Lo Que Hay Que Oir!, nuestro Top-25 Muzikalia, una lista de Spotify con una selección de canciones recientes que iremos actualizando para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.