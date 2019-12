The Jayhawks regresan a España

Como cualquier buen aficionado a la música sabe, los intentos de encasillar a The Jayhawks en un solo estilo han resultado siempre infructuosos y habitualmente trascienden cualquiera de ellos, ya sea Americana, Roots Rock o Alt-Country, pero siempre con denominador común: calidad y canciones por encima de todo. “Back Roads and Abandoned Motels”, el último disco de su amplio y variado catálogo, es un ejemplo y la excepción que confirma la regla.

Cuando podría haber salido una mezcla de estilos, el grupo nos sorprende con un álbum lleno de canciones escritas a lo largo de los últimos tiempos para otros artistas. Se trata de un disco que los fanáticos de Jayhawks, tanto los más recientes como aquellos que llevan más tiempo, adorarán sin lugar a dudas. Siempre hay gente que quiere que Los Lobos sigan haciendo “Will The Wolf Survive?” o “La Bamba” una y otra vez durante el resto de su carrera. También fanáticos que pensaron que los Beatles decepcionaron con la experimentación del “Sgt. Peppers” y no deberían haberse aventurado más allá de la locura de “Day Tripper”. El carácter más experimental de los Jayhawks (sin ir más lejos el “Paging Mr Proust”) ha encontrado un éxito comercial y crítico pero todavía sigue existiendo el fan que desea que no evolucionen y vuelvan a hacer un disco de country-rock. La cuestión es que los Jayhawks ya hicieron esas cosas en aquel entonces. No necesitan seguir haciéndolas eternamente porque ya nos gustó mucho en su momento. Se supone que no es así como trabajan los artistas.

Pero lo sorprendente de este nuevo álbum es que eso es exactamente lo que han hecho. “Back Roads and Abandoned Motels” es un regreso al sonido más orgánico de su exitoso “Rainy Day Music”.

Toma nota de las fechas de The Jayhawks:

VALENCIA

Martes, 2 de junio de 2020

Sala Moon

Entradas ya a la venta: http://bit.ly/2PV98pL

MADRID

Jueves, 4 de junio

Ochoymedio (Sala BUT)

Entradas ya a la venta: http://bit.ly/2S63xzq

BILBAO – BBK MUSIC LEGENDS

Viernes, 5 de junio de 2020

Entradas ya a la venta: http://bit.ly/2szXFUt

Sábado, 6 de junio de 2020