La situación de la prensa musical: Coloquio entre Mondo Sonoro, Dod Magazine, Binaural y Muzikalia (en Era Magazine)

La pandemia del COVID se ha cebado especialmente con el sector de la cultura y los espectáculos en vivo, un tsunami que no solo ha arrastrado a festivales, ciclos de conciertos, salas, bandas o personal técnico, sino que también ha causado un importante daño a la prensa musical, en particular.

Fuimos invitados por nuestros amigos del podcast Era Magazine para participar en un debate sobre el estado de la prensa musical, junto a otros tres medios de cabecera de esta país. Una interesante charla que conformamos:

Sergio Marqués, director de Mondo Sonoro.

Asier Lozano, director de dodmagazine.es.

Manuel Pinazo, director de muzikalia.com.

Pablo Porcar, director de binaural.es.

Según comentan en Era Magazine: “Este programa navideño quiere reivindicar la situación que está viviendo la prensa musical, en general. Estamos escuchando quejas de músicos, de salas de conciertos, de técnicos de sonido, de festivales, de discográficas… pero ¿y de la prensa musical, quién se acuerda? Hemos visto cierres de revistas en papel como Rockdelux, renacida luego en formato digital, de webs como Indiespot, pero a nadie parece importarle más allá de un par de tweets lamentándolo. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación hemos sido el vehículo de transmisión entre artistas y público, la mejor forma de conocer el trabajo de tantos grupos y solistas. Pero a día de hoy, nadie se acuerda de nosotros.

Los medios agonizan, lo están pasando muy mal, y no hacen más que buscar fórmulas para reinventarse, aquello que no saben hacer los que se quejan tanto pero que nunca cierran. Porque mientras vemos cómo baja la calidad y mueren medios por falta de presupuesto, los que continuamente se lamentan siempre están ahí. De hecho, ¿cuántas discográficas han cerrado o cuántos festivales han dejado de existir? Muy pocos, por no decir ninguno. ¿Cuántas revistas o páginas webs hemos visto cerrar a lo largo del tiempo? Muchos. Pues hoy es nuestro turno, el día de reivindicar que la prensa siempre ha estado apoyando la música para que otros muchos se aprovechen de nuestra pasión”.

Puedes consultar la charla sobre el estado de la prensa musical en audio y vídeo: