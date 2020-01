Clara Plath – Oscura (Flor y Nata Records)

Clara Plath es un grupo murciano al que venimos siguiendo desde hace años, cuando sacaron sus primeras canciones. Entonces eran una banda de rock enérgico que fue evolucionando, añadiendo matices a su música, construyendo canciones más elaboradas y elevando su nivel de exigencia y calidad. Hace un par de años tuvieron que hacer frente a un parón obligado por la maternidad de su cara visible, la cantante, compositora, guitarrista y poetisa Clara. Unos meses de descanso que la otra mitad de la pareja que lidera la banda, Rober, aprovechó para sacar algunas canciones propias bajo el nombre de Bobito

Ahora Clara Plath han vuelto, pero lo han hecho con grandes cambios. Quizás lo menos importante es que ahora solo son Clara y Rober, sin más añadidos. Lo más importante es que han vuelto muy cambiados en varios aspectos. Su nuevo álbum, Oscura (Flor y Nata, 2019), hace honor a su nombre. Toda la luz y energía que transmitían sus anteriores trabajos es aquí oscuridad y neblina. Incluso mal rollo, como el que transmite la letra de “Hotel Honduras” sobre una base hipnótica y tenebrosa. Otra novedad: todas las canciones nuevas (las propias, hay al final una versión de “Truly”, de Cigarrettes After Sex) las canta Clara en castellano. De alguna manera es como si la poesía de Clara, combinada con los extraños sentimientos que despierta la maternidad, hubiese tomado aquí el mando, quedando la música como acompañante de textos sombríos, inquietantes. Ojo, en ese sentido, a “La sombra” o “Autopsia”.

La segunda mitad del disco está dedicada a reinterpretaciones de temas ya incluidos en discos anteriores como “Over me”, “Waiting for my dog”, “I’m special” y “Second floor”. Eso sí, llevándolos a este nuevo terreno hipnótico, electrónico, sinuoso, donde el desasosiego y la ambientación turbia le gana la partida a su habitual buen rollo. Como comenté anteriormente, cierra el disco una versión de “Truly”, de Cigarrettes After Sex, mostrando de alguna manera cuáles son las nuevas referencias de Clara Plath.

“Negra y siniestra es mi canción”, canta Clara en “Autopsia”. “Me quedé en la ciudad de sombras”, dice en “La sombra”. No cabe duda de que se trata de un paso meditado y fundamentado el que han dado Clara y Rober. También arriesgado. Pero, aunque sus fans tendrán su opinión, pienso que la última palabra la tienen Clara Plath. Cuando se hacen canciones sinceras, cuando alguien se despelleja así en sus textos, cuando pudiendo tomar el camino fácil opta por hacer lo que sale de lo más profundo – también de lo más oscuro – del alma, es complicado argumentar en contra.

Escucha Clara Plath – Oscura