Falete – Prefiero Ser Así (El Gato Verde Records)

Rafael Ojeda Rojas es un artista único. Un personaje cuya puesta en escena y memorable voz crean sinergias únicas, de las mejores cosas que le ha pasado a la música patria desde que debutara con la obra maestra Amar Duele (2005).

Siempre tengo en mis retinas prendado el recuerdo del momento en el que descubrí a Falete. Su gran mentor, Jesús Quintero, invito a la gran Mayte Martín a su programa de entrevistas en La1 de RTVE. Apareció el sevillano para darle la réplica a su tema “S.O.S” que ya había interpretado en su debú. Fue un momento de los que es difícil olvidarse. Mayte cantaba con los ojos cerrados y con el corazón en su boca. Falete, entre la suavidad y el desgarro, la admiración y la pluma empoderada, performaba cada sílaba como si fuera una gran dama de la copla. Colosal.

El sevillano llevaba tiempo sin grabar, aunque no de actuar y de aparecer en programas de televisión, algo que le ha dado más de un quebradero de cabeza. Su último disco, Sin Censura (2012), lo mostraba en portada como una Madame Butterfly (esas perogrulladas del márquetin de los grandes sellos que huele más a vacile para hacer el chiste fácil con su condición de género). Quizás no fue su mejor disco, pero su voz, su manera de narrar historias no tiene parangón. En Prefiero Ser Así (El Gato Verde Records, 2019) luce como una reina, con una instantánea en la caratula que la emparenta con su admirada Isabel Pantoja y con más tronío que nunca.

De la mano de Jesús Bola en la dirección artística, reinterpreta a su manera diez grandes clásicos de la canción. Temas que le han acompañado en su vida, y en la mía, y por eso el desgarro me araña el alma. Es un placer oírle cantar “América” y darte cuenta que aún es posible descubrir nuevos matices en esta totémica canción.

Más hermosura a borbotones llega con “Tras El Espejo” (Raphael), que contiene alguno de los versos más dolorosos que uno puede escuchar. El bajo pespuntea los acordes de la bulería “Zafiro Y Luna” (Mayte Martín), y cierra con el torrente de emociones que se condensa en “Sombras Y Nada Mas” de Javier Solis. A tus pies.

