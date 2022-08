Coldplay añaden una cuarta fecha en Barcelona dada la demanda de entradas

Coldplay lanzaban el pasado 2021 su nuevo disco, Music of the Spheres, novena referencia de estudio de su carrera y posiblemente, uno de los más flojos de su carrera. Esto no impide que su ‘Music Of The Spheres World Tour‘ su gira por estadios europeos para el verano de 2023 sea uno de los más exitosos de la temporada.

Los de Chris Martin incluyen las primeras paradas de esta gira en Portugal, España, Italia, Suiza, Dinamarca, Suecia y Países Bajos. Junto a los conciertos de Reino Unido en Manchester y Cardiff. En nuestro país, la banda tenía previsto actuar los días 24 y 25 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Dada la demanda de entradas, se añade una tercera y una cuarta fecha: sábado 27 de mayo y domingo 28 de mayo en el mismo recinto.

Miércoles 24 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, España – ENTRADAS AGOTADAS



Jueves 25 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, ENTRADAS AGOTADAS

Sábado 27 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, España – ENTRADAS AGOTADAS

Nueva fecha: Domingo 28 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, España

Entradas para los conciertos de Coldplay en Barcelona

Las entradas estarán a la venta el jueves 25 de agosto a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster.

Recuerda que los únicos puntos de venta oficiales son Live Nation y Ticketmaster . No compres entradas en otro punto de venta que no sea oficial.

En la venta general el límite de entradas que podrá comprarse por persona es de 6.

No está permitido cambiar las entradas adquiridas para una fecha por otra.

PRECIOS ENTRADAS GENERALES

GRADA: desde 50€ a 150€ (+ gastos de distribución)

PISTA: 95€ (+ gastos de distribución)

PAQUETES VIP

MY UNIVERSE LOUNGE

Precio: 485€ + 64,50€ gastos

La entrada My Universe Lounge incluye:

Asiento numerado de primera categoría

Acceso al pre-show party oficial My Universe Lounge

Catering y barra libre de bebidas antes del concierto

Pulsera oficial My Universe Lounge COLDPLAY eco friendly

Regalo sostenible de COLDPLAY diseñado especialmente para la ocasión

Oportunidad de compra de merchandise antes del concierto

Photocall My Universe, hazte una foto para conmemorar la noche

Staff VIP y acceso exclusivo al recinto

HIGHER POWER EARLY ENTRY

Precio: 225€ + 30€ gastos

La entrada Higher Power Early Entry incluye:

Entrada de pista general

Acceso Early Entry a pista antes que los compradores con entrada estándar de pista

Pulsera oficial COLDPLAY eco friendly

Regalo sostenible de COLDPLAY diseñado especialmente para la ocasión

Staff VIP y acceso exclusivo al recinto

COLORATURA HOT TICKET

Precio: 300€ + 40€ gastos

La entrada Coloratura Hot Ticket incluye:

Asiento numerado de primera categoría para ver a COLDPLAY en directo

Pulsera oficial COLDPLAY eco friendly

Regalo sostenible de COLDPLAY diseñado especialmente para la ocasión

Staff VIP y acceso exclusivo al recinto

BIUTYFUL HOT TICKET

Precio: 205€ + 27,50€ gastos

La entrada Biutyful Hot Ticket incluye:

Asiento numerado para ver a COLDPLAY en directo

Acreditación oficial COLDPLAY eco friendly

Regalo sostenible de COLDPLAY diseñado especialmente para la ocasión

Staff VIP y acceso exclusivo al recinto

POLITICA DE ACCESO

Menores de 16 años acompañados de un adulto responsable. Más info aquí.