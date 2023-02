‘Sinatra Drive Breakdown’, último adelanto para Yo La Tengo

Yo La Tengo publican este viernes su esperado nuevo disco a través de Matador Records. This Stupid World, decimosexto álbum de su carrera, viene presentado como el más enérgico en años. Casi todas las pistas están basadas en el trío tocando juntos, lo que le da una sensación de inmediatez continua. El tiempo sigue avanzando y las cosas siguen cambiando, pero eso no impide que el grupo pueda contraatacar. Llevan casi cuatro décadas en su carrera y hasta el momento siguen imponiéndose.

Georgia Hubley, Ira Kaplan y James McNew nos han presentado la psicodélica «Fallout» y la delicada «Aselestine» como primeros adelantos, que ahora completan con «Sinatra Drive Breakdown», el tema que abre el disco. Siete minutos de viaje por su personal ritmo hipnótico y ráfagas espontáneas de guitarra, mientras la banda entona: «Veo claramente cómo termina / Veo salir la luna cuando el sol desciende».

Escucha ‘Sinatra Drive Breakdown’ de Yo La Tengo

Yo La Tengo presentarán This Stupid World en España la próxima primavera. El grupo actuará el 29 de abril en la sala Apolo de Barcelona, el 30 de abril en el WARM UP de Murcia, el 2 de mayo en Warner Music The Music Station Príncipe Pío de Madrid y el 3 de mayo en la sala Santana 27 de Bilbao.

Entradas para Yo La Tengo en España

Las entradas para los conciertos están a la venta en livenation.es y ticketmaster.es

Foto Yo La Tengo: Cheryl Dunn