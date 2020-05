El concierto de Chromatics en Madrid se pospone a 2021

Hace seis largos años que Chromatics nos prometieron ese álbum ya mitológico titulado Dear Tommy que nunca ha visto la luz (¿lo hará algún día?), pero de su palabra eternamente incumplida solo hemos sacado beneficios. La última de las promesas es un nuevo tracklist para el disco desvelado el pasado mes de abril… aunque sin fecha de lanzamiento de momento. Visto lo visto, viviremos mucho mejor mientras Dear Tommy siga siendo un no-disco: las muchas certezas que nos han entregado durante este tiempo han hecho que terminemos olvidándonos de sus incógnitas. Mientras tanto, Johnny Jewel y sus compañeros Ruth Radelet, Nat Walker y Adam Miller han dejado definitivamente de ser una banda para convertirse en un canon, en un sonido. En ese sonido propio que sublimaban en el influyente Kill for Love (Italians Do It Better, 2012).

Varios EPs, unos cuantos singles, una versión que revitalizó el Girls Just Wanna Have Fun y hasta un disco de verdad de la buena publicado por sorpresa en octubre, Closer to Grey. Eso es todo lo que ha pasado en el proyecto principal de Jewel mientras Dear Tommy seguía sin pasar. Paralelamente, además, se encargaba de ponerle música al debut como director de Ryan Gosling (Lost River), trabajaba en la banda sonora del retorno de Twin Peaks y no descuidaba del todo otras aventuras synth pop como Desire (que abrirán la noche) o Symmetry. ¿Hace falta decirlo? La espera está más que compensada.

Siguiendo las indicaciones de las autoridades respecto a las medidas de desescalada, no será posible celebrar el concierto de Chromatics previsto para el próximo 11 de junio en La Riviera de Madrid. El grupo ha pospuesto su gira europea hasta el año que viene, y ya podemos anunciar la nueva fecha para su primer concierto en Madrid: será el 9 de junio de 2021 en La Riviera.

Todas las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Aquellas personas que lo deseen, pueden solicitar la devolución escribiendo un correo a [email protected] aportando los datos de la compra (e-mail y número de pedido o referencia) desde hoy y hasta 14 días después de la finalización del estado de alarma.

MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 2021 – MADRID (LA RIVIERA) + Desire – ¡nueva fecha!

Entradas a la venta en DICE al precio de 28 € (+ gastos de distribución)