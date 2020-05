Conoce a trashi y escucha su primer single

trashi, recién llegados a la nueva y joven escena nacional y explorando los límites entre los géneros musicales. Integran elementos de pop romántico, la escena urbana, el pop mainstream… La frescura, la espontaneidad y las good vibes caracterizan sus canciones y directos, los cuales están marcados por una intensa energía que comparten escenario y público.

Debutan con su primer single “no me ves :(”, una canción que habla sobre el verano: litros en la orilla de la playa y tener cero preocupaciones pero sentir demasiado a la vez.

Con “sin ti”, trashi continua su recorrido en un tono más melancólico, reflexionando sobre lo que es echar de menos a una persona por la que has sentido mucho, despertarte y que no esté, ver sus cosas aún por la habitación y recordar su olor. Ahora todo ha quedado atrás y el daño ya no se puede reparar 🙁