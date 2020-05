Linda Guilala celebran 10 años de carrera con un recopilatorio

Ha sido una década muy intensa para Linda Guilala. Han girado y editado discos en innumerables países, han recibido elogios de la prensa nacional e internacional y han conseguido aumentar poco a poco su legión de fans por todos los rincones del mundo.

Por eso, y por la cantidad de referencias que, o bien nunca han sido editadas en vinilo, o directamente ya están agotadas, la banda celebra sus 10 años de trayectoria publicando ‘Espacio De Tiempo‘, un disco recopilatorio de 22 temas que cierra una época y que permite a muchos de los completistas, o bien a los seguidores nuevos, hacerse con muchas de estas canciones en formato físico.

Inmersos ya en la composición de nuevas canciones, Eva, Iván y Mari recogen en este álbum (que por cierto se publicará también bajo el sello japonés HANDS AND MOMENT) composiciones extraídas de su extensa discografía: sus trabajos ‘Bucles Infinitos’, ‘Paranormal EP’ (ya descatalogado), ‘Xeristar’, ‘Ukelele Kit Project’ o ‘Psiconáutica’, y singles como “Mucho Más Joven”, “Primavera Negra”, “Ausencia Es Presencia” o “Mucho Mejor” están presentes en este extenso recopilatorio. Y no podía faltar la reciente trilogía en vinilo de singles publicados en exclusiva en el extranjero, que cuenta con “Estado Natural” y “Espacio De Tiempo”, lanzados por el sello inglés Sonic Cathedral, “Agosto” del Single del sello alemán Dreams Never End, y “Será Más Fácil”, que fue editado en USA por Test Pattern Records.

Linda Guilala ha llegado a un estado de madurez e inspiración absolutamente demoledor, que nos hace preguntarnos cuáles pueden ser sus siguientes pasos, tras semejante colección de canciones en tan poco tiempo.

En sus primeros trabajos encontrábamos ecos del punk-pop con toques de ruido e intensidad, que luego fueron dejando paso a melodías directas, pegadizas y estribillos claros e inmediatos, evolucionando más adelante en sonidos misteriosos con agresividad eléctrica.

Y este ‘Espacio De Tiempo (2009-2019)‘ es una buena prueba de ello. Fans y neófitos van a agradecer las ediciones tanto en vinilo como en CD de canciones que ya no estaban disponibles en formato físico, y que en algunos casos resultaban tan difíciles de conseguir. La rara avis que son Linda Guilala dentro del panorama nacional bien merecía un recopilatorio de esta categoría.