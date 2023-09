Conversaciones con Ruth Baza: Richey Edwards, Courtney Love, Blur, George Harrison… en ‘Bienvenido a los 90’

El programa de hoy es un homenaje a aquellas personas que con su trabajo, nos trajeron entrevistas, artículos y fotografías de nuestras bandas favoritas.

Ruth Baza entrevistó a Richey Edwards de Manic Street Preachers pocos meses antes de su desaparición, vio a Nirvana en Nueva York en 1989, es amiga de Courtney Love, fotografió a Blur en el fiestón de presentación de Parklife…. Y la cosa sigue, sigue y sigue.

Ha sido muy amable de abrirnos las puertas de su casa para charlar sin prisa de todo, espero que os guste.

Suenan:

01. Manic Street Preachers – Die in the Summertime

02. Nirvana-Smells like teen spirit

03. Blur – Parklife

04. Sinead O’Connor – Fire on Babylon

05. Iggy Pop – Strung Out Johnny