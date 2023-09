Cuti Vericad publica otro adelanto, ‘Yo solo quiero tu amor’

«Yo solo quiero tu amor» es el cuarto y último adelanto del nuevo disco del músico aragonés Cuti Vericad antes de la publicación de su 11º disco La venganza del Samurái que verá la luz el 13 de octubre de este año 2023.

Tras los tres intensos y emocionantes singles anteriores, llega este rock and roll, desengrasante y desdramatizador, divertido y sexy. Un auténtico torbellino guitarrero con influencias que van desde AC/DC y ZZ Top hasta The Who o Robert Palmer y su «Simply Irresistible».

La canción viene acompañada de un elaborado videoclip escrito y dirigido por el realizador Pablo Lozano en colaboración con la coreógrafa Alba Torres. Una mezcla estética entre «Eyes Wide Shut» de Stanley Kubrick y «Abierto hasta el amanecer» de Robert Rodríguez. Elegancia, misterio, sensualidad y sentido del humor caminan de la mano en esta entrañable historia de amor a través del tiempo, a ritmo eso sí, de frenético rock and roll.

PRESENTACIÓN OFICIAL ‘LA VENGANZA DEL SAMURAI’ CUTI VERICAD en Zaragoza

Sábado, 11 de NOVIEMBRE * ZARAGOZA * Sala Oasis * 20:30h * Entradas aquí