Corizonas adelantan la primera canción de su tercer disco

Corizonas, la banda en la que convergen Los Coronas y Arizona Baby vuelven a reunirse para alumbrar su epifanía definitiva: Corizonas III.

Hoy lanzan “Nubes Negras”, un arrebatador primer single de adelanto de guitarras afiladas y cuchillos afinados para devolver la fe a una escena tan necesitada de esperanza como de algo en lo que creer.

Consolidados como quinteto más allá de mutaciones previas, estamos ante su disco más ambicioso y necesario hasta la fecha: una obra de rock global y atemporal que da un paso de gigante hacia ese humanismo musical en vías de extinción.

En medio de la canción, antes del solo de guitarra, se oye a alguien dando un speech. Es Peter Fonda en la película de moteros The Wild Angels (aquí Los Ángeles del Infierno), dirigida por Roger Corman en 1966, Vielba decide meterlo porque a nivel sónico queda increíble, pero también como homenaje a las pelis de moteros de los 60, a Roger Corman y a Peter Fonda y porque sale en una canción de Mudhoney de los 80 (In’n’ Out of Grace), también salió en otra de Primal Scream en 1992 (“Loaded”) y ahora Corizonas se suma a esta extraña tradición rockera.