Miles Cooper Seaton de Akron/Family fallece a los 41 años

Miles Cooper Seaton, miembro fundador de la banda de rock experimental Akron/Family ha fallecido a los 41 años, sin que se conozcan los motivos de su muerte.

Dead Oceans, el sello que lanzó los álbumes finales de su banda ha confirmado la noticia.

Al igual que los otros miembros de Akron/Family, Seaton asumió un papel multi-instrumental en la banda. Sus primeros álbumes fueron lanzados por el sello Young God Records de Michael Gira: Akron/Family (2005), sus últimos tres álbumes fueron lanzados por Dead Oceans: Set ’Em Wild, Set’ Em Free (2009), Akron / Family II: The Cosmic Birth and Journey of Shiniju TNT (2011) y Sub Verses (2013).

A medida que la actividad de Akron/Family disminuyó, Seaton continuó haciendo música con su propio nombre, publicando proyectos como Notes from the Interior de 2013 y Functional Music Vols de 2015. 1 y 2. Su último álbum, Phases in Exile de 2017, contó con colaboraciones de Brad Cook, Phil Cook y M. Geddes Gengras.

Descanse en paz.