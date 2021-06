Crowded House – Dreamers Are Waiting (EMI)

El grupo neozelandés-australiano Crowded House son de aquellas células durmientes que desde que debutaron a mediados de los 80 con aquel inmenso álbum homónimo se han dedicado a confeccionar uno de los cancioneros más lustrosos del pop. Sin hacer ruido, emitiendo intermitentemente canciones con clara intención artesanal, y de calado atemporal. Toda una leyenda desde la sombra, aunque las emisoras mainstream hayan querido que los aborreciéramos con las sempiternas “Wheather With You” o “Don’t Dream It’s Over” -magníficas gemas, sí-, pero por suerte sus trabajos han sido un dechado de virtudes más allá de los hits potencialmente más radiables en las FM.

Tras once años son publicar material, Neil Finn -el miembro más estable, y que desde hace unos años forma parte de la banda Fleetwood Mac– reagrupa a Crowded House y editan su séptimo disco, un virtuoso Dreamers Are Waiting (EMI, 2021) en el que le acompaña su hermano Tim, el gran Mitchell Froom -productor de Suzanne Vega o Elvis Costello-, y sus hijos Liam y Elroy. Todo en familia, y ese buen rollo se nota en cada surco, abrazando composiciones en donde el apelativo de clásicos populares ya se les queda corto. Aquí hay material suficiente para engrosar entre lo más granado de la banda.

Una pena de portada espantosa -¿qué razón hay para este arte tan feísta?-, porque desmerece este ramillete de tonadas sublimes. Arrancan con una dupla insuperable: “Bad Times Good”, se desliza con sigilo invitando al oyente a bucear por sus intrincados matices, y la más exuberante “Playing With Fire” con coordenadas bacharianas – ¡esos vientos! – e incluso guiños a Paddy McAloon. Grandioso es quedarse corto.

Las referencias al confinamiento no tiñen de amargura la beatleniana “To The Island”, y en “Sweet Teeth” los ecos al Woodface nos envuelve en nostalgia. Ecos nuevaoleros esculpen “Whatever You Want”, con cambios de ritmo expeditivos, y las armonías wilsonianas impregnan tomas para el recuerdo como “Too Good For This World” (bonitos arreglos de banjo), y la final “Deeper Down”. Un disco que, huelga decirlo, confirma lo que siempre ha representado este grupo: pop en estado de gloria.

Escucha Crowded House – Dreamers Are Waiting