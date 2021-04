Escucha el nuevo single de St. Vincent

Ya queda menos para que el próximo 14 de mayo podamos disfrutar al completo el nuevo trabajo de St. Vincent, Daddy’s Home.

Annie Clark está de regreso con la continuación de MASSEDUCTION y su reverso MassEducation, un trabajo en el que como ha contado: “Me inspiraron discos clásicos de los 70: Stevie, Sly, Stones, Steely Dan, Chords, Groove,… Los días en los que la armonía y el ritmo sofisticado no sonaban embriagadores, simplemente sonaban y se sentían bien. Mucha guitarra pero sonidos cálidos, ni distorsión ni caos. Un giro que nadie verá venir”.

Después de mostrarnos hace pocas fechas “Pay Your Way in Pain”, llega un segundo adelanto del disco con el nombre de “The Melting Of The Sun” que mantiene esas influencias de la música disco y el funk setentero.

Escucha ‘The Melting Of The Sun’ de St. Vincent