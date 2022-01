Cuéntame una canción: “Cut Here”, de The Cure

The Cure han ido acumulando una colección de canciones memorables en sus más de cuatro décadas de historia. Grandes singles, temas que forman parte de la vida de sus millones de fans y todo tipo de historias con las que identificarse, desde las más taciturnas a las más románticas, sin dejar a un lado esa obsesión por el paso del tiempo tan frecuente en su lírica, ni esas arrebatadoras y emocionantes piezas con las que no han dejado de cautivarnos. Hay un buen número de ellas que merecerían aparecer en esta sección, pero hemos optado por una de las menos habituales, por cómo fue concebida y por contener una interesante historia que quizá muchos de los seguidores de la formación no conozcan.

Antes que nada, tenemos que remontarnos a principios de siglo para recordar la edición de Bloodflowers (2000). Un 14 de febrero de 2000 se publicaba un álbum concebido como despedida de The Cure y del que como habéis comprobado con los años, terminó revitalizándoles. Wild Mood Swings (1996) fue el primer gran tropiezo de su carrera, mala acogida de ventas y de público para un trabajo que llegó tras los monumentales Disintegration (1989) y Wish (1992) y no encajó en la escena. Que a mitad de la década de los 90 con el britpop, el grunge, el triphop o el breakbeat conquistando el mundo, llegara una nueva entrega de los británicos con las canciones más inconsistentes en años, le hizo un flaco favor. Robert Smith consciente del desaguisado decidió volver al sonido de sus obras más oscuras y compuso un disco con el que la banda se despediría para siempre.

Bloodflowers (2000), aún lejos de sus mejores momentos, volvía a poner las cosas en su sitio y durante su larga e intensa gira (shows centrados en su repertorio más oscuro) la banda decidió liquidar su contrato discográfico con Fiction Records al que tan solo le quedaba un disco, con un grandes éxitos. Greatest Hits llegaría el 13 de noviembre de 2001 recopilando 18 sencillos publicados entre 1978 y 1998 (de “Boys Don’t Cry” a “Wrong Number”) además de dos canciones nuevas, “Just Say Yes” y “Cut Here”, la canción con la que la banda cerraría su carrera definitivamente. Sabemos que luego esto no fue así y afortunadamente para muchos, su trayectoria continúa en nuestros días, pero lo que es cierto es que esa canción tenía algo que la hacía especial, a pesar de ser a todas luces un tema “menor”.

“Cut Here” es una despedida a Billy Mackenzie, gran amigo de Robert Smith, quien se suicidó en 1997 con tan solo 39 años. Mackenzie y el guitarrista Alan Rankine fundaron la banda de new wave The Associates en 1979. Formados en Edimburgo, eran una mezcla ecléctica de influencias que iban desde el art rock hasta el glam y la música disco. Debutaron con una versión maníaca de “Boys Keep Swinging” de David Bowie, que les valió un contrato con Fiction Records, sello que compartirían con The Cure con quienes habían compartido igualmente escenario en un buen número de ocasiones.

Su LP debut de 1980 The Affectionate Punch, fue un trabajo aclamado por la crítica que amplió el sonido del dúo hacia un minimalismo austero y baladas melodramáticas, lo que le valió a la poderosa voz de Mackenzie comparaciones con el mismísimo Scott Walker. El disco contiene los coros de Robert Smith en las canciones “The Affectionate Punch” y “Even Dogs in the Wild”. Cabe destacar igualmente, que el primer bajista de The Cure, Michael Dempsey, al abandonar la formación y ser sustituido por Simon Gallup, se unió a The Associates tras la salida de Stephen Knight. Estuvo con ellos de 1980 a 1982 y otra curiosidad “Cure” más, tras él se les unió Roberto Soave a quien los viejos del lugar recordaréis como el bajista que reemplazó a Simon Gallup en algunos de los shows del Wish Tour, concretamente en los celebrados en nuestro país.

Tras cambiar de sello, The Associates lanzó una serie de sencillos que exploraban una variedad de estilos. Con “Party Fears Two” de 1982, el grupo alcanzó el Top Ten del Reino Unido, tocando techo con su disco Sulk (1982), una mezcla fascinante de exuberante pop, New Romantic y estilos de cabaret oscuros y surrealistas. Tras el éxito del disco la relación del dúo se deterioró y Rankine dejó el grupo para emprender una carrera en solitario. Mackenzie retuvo el nombre de Associates y editó Perhaps en 1985 sin demasiada fortuna. Tras la mala acogida de de Wild and Lonely (1990) en el que se acercaba al eurodisco, decidió finiquitar la banda.

En 1993 vuelve a unirse a Alan Rankine sin terminar de concretar un disco, pero lanzando una canción de la que hablaremos más adelante. Se centra en su carrera en solitario, con momentos brillantes como Outernational o el ya póstumo Beyond The Sun. Una de sus últimas apariciones fue con sus amigos de The Cure, cuando fue invitado a participar en el festivo videoclip de “Mint Car”, sencillo de su disco Wild Mood Swings (1996). Allí también se encontraba Roberto Soave y tras su grabación Billy quiso mantener una charla con Smith, quien no pudo por tener que atender otros asuntos.

El 22 de enero de 1997 Mackenzie, sumido en una profunda depresión por la muerte de su madre, decidía quitarse la vida. “Él estaba con nosotros en el video ‘Mint Car’. Bebieron en una mesa y se suponía que íbamos a reunirnos semanas después para tomar un trago juntos. Después se fue y no hablé más con él, en poco tiempo la familia de Billy me anunció que se había suicidado. Por supuesto que tenía sentimientos encontrados, como cualquiera lo haría cuando un amigo se suicida; La cólera, la culpabilidad y, obviamente, la tristeza” contaba Robert Smith poco después de su muerte.

Otro encuentro fallido entre ambos artistas se produjo pocas semanas antes de su muerte tras bastidores en un concierto de The Cure en Inglaterra. “Cut Here”, esa canción pop amable con aires a New Order en realidad es un amargo lamento por la pérdida de un amigo que ya no está, que reclamó nuestra atención y no se la dimos.

“Cut Here” se publicó un 29 de octubre de 2001 y alcanzó la 54º posición en la lista británica de sencillos. En un principio iba a ser la cara B del single “Signal to Noise”, pero finalmente se alternaron por el gran peso de este tema, que queda algo escondido en la discografía de The Cure y apenas ha sido interpretado en directo.

Contenido del single:

«Cut Here» 4:12

«Signal To Noise» 4:06

«Cut Here» (Missing Remix) 5:52

«Cut Here» (Video) 4:10

Vídeo oficial de ‘Cut Here’ de The Cure

Algunas curiosidades más sobre Billy MacKenzie

A principios de los 80, Billy también había forjado una amistad fugaz con Morrissey, que supuestamente terminó cuando MacKenzie robó una novela de Jane Stein y una camisa favorita del apartamento de la cantante. Los rumores de la industria apuntan incluso que los dos habían disfrutado de una breve aventura, algo que fue alimentado por el lanzamiento del sexto sencillo de The Smiths, “William, It Was Really Nothing” que siempre se ha apuntado que iba dedicada a él. De hecho, la canción tiene réplica. Como decíamos antes en 1993, el dúo se volvió a reunir para preparar nuevas canciones y Billy escribió “Stephen, You’re Really Something“, que a muchos les pareció una “respuesta” a William It Was Really Nothing. La canción incluye la línea “Me encantó la forma en que enviaste tu poesía”.

La canción “Say” de The Creatures, banda que unía a Siouxsie Sioux con Budgie incluida en su álbum Anima Animus (1998) también está escrita en su memoria: “Escuché las noticias hoy. Billy se ha ido. Nos dejó a todos para siempre, nadie lo entendió. Solo tenías que habérnoslo dicho”.

Más datos sobre ‘Cut Here’ de The Cure

Ficha técnica:

Robert Smith- letra, voz, guitarra, bajo de 6 cuerdas, teclados

Simon Gallup – bajo

Perry Bamonte – guitarra

Roger O’Donnell – teclados

Jason Cooper- batería

Letra:

“So we meet again!” and I offer my hand

All dry and English slow

And you look at me and I understand

Yeah it’s a look I used to know

“Three long years and your favorite man

Is that any way to say hello?”

And you hold me like you’ll never let me go

“Oh c’mon and and have a drink with me

Sit down and talk a while…”

“Oh I wish I could and I will!

But now I just don’t have the time”

And over my shoulder as I walk away

I see you give that look goodbye

I still see that look in your eye

So dizzy Mr Busy, too much rush to talk to Billy

All the silly frilly things have to first get done

In a minute sometime soon, maybe next time, make it June

Until later doesn’t always come

It’s so hard to think “It ends sometime

And this could be the last

I should really hear you sing again

And I should really watch you dance”

Because it’s hard to think

“I’ll never get another chance

To hold you to hold you”

But chilly Mr Dilly, too much rush to talk to Billy

All the tizzy fizzy idiot things must get done

In a second, just hang on, all in good time, won’t be long

Until later

I should’ve stopped to think, I should’ve made the time

I could’ve had that drink, I could’ve talked a while

I would’ve done it right, I would’ve moved us on

But I didn’t, now it’s all too late

It’s over, over

And you’re gone

I miss you, I miss you, I miss you

I miss you, I miss you, I miss you so much

But how how many times can I walk away and wish “If only”

But how many times can I talk this way and wish “If only”

Keep on making the same mistake

Keep on aching the same heartbreak

I wish “If only”

But “If only”

Is a wish too late