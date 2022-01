Placebo estrenan otro single, ‘Try Better Next Time’

Placebo publicarán su nuevo disco el 25 de marzo de 2022. Never Let Me Go (uno de los más esperados de 2022) continuación de Loud Like Love (2013), vendrá acompañado de una gira por Gran Bretaña y visitas a nuestro país en verano, dentro de los festivales Mad Cool y Bilbao BBK Live.

Ya conocemos dos de sus canciones, “Beautiful James“, un tema marca de la casa, apasionado y con mensaje comprometido y “Surdered By Spies“, a las que ahora les sigue la canción “Try Better Next Time”. Un tema que habla sobre el fin de la especie humana.

Como cuenta el propio Brian Molko: “No es el fin del mundo, solo el fin de la humanidad, una distinción que en nuestra exagerada arrogancia somos incapaces de detectar. La madre naturaleza se ha cansado mucho de nosotros. Inténtalo mejor la próxima vez”

Escucha ‘Try Better Next Time’ de Placebo