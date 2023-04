DA ROCHA UM (La Casa Encendida – Electrónica en Abril) Madrid 15/04/23

En pocas líneas, las cualidades que atesora el directo del vigués DA ROCHA UM y que compartió en una programación como la de Electrónica en Abril de La Casa Encendida merecen ser reseñadas. Y hay un tema muy evidente en ese merecimiento, y es que el DJ y productor gallego representa esa línea más arriesgada y contundente de la electrónica española que resiste en esas líneas de curación ahora tan abocadas a lo que toca. Es decir, plantea una buena referencia de la evolución de un género en las dinámicas de lo nuestro, de lo intrínseco que nos rodea.

A DA ROCHA UM no le hace falta más que el ya sempiterno mac y luces para su directo. Por una parte, es una lástima que el gallego no traduzca de una manera más fehaciente esa relación de sus ritmos y la conexión con el subconsciente del auditorio con un juego audiovisual más elaborado. Pero este pensamiento viene viciado: acostumbrados ya a esas producciones en las que no se sabe qué prima más, si sonido o imagen, o simplemente se certifica que la apreciación sensorial es única, el espectador/oyente puede requerir más de esa parte más plástica. Pero, por otro lado, se agradece muchísimo la simplicidad de su propuesta accesoria que rodea al verdadero protagonista en esta velada: el sonido y su modulación.

Es necesario que en ese viaje que plantea DA ROCHA UM desde su tribuna, la inercia mental y la introspección a la que te transporta ese atronador y contundente pasaje de techno en conjunción con la oscuridad de un ambient de tintes misteriosos te lleve a un mundo que vas dibujando sin casi tener tiempo de acabarlo. Esa celeridad y deceleración casi orgánicas, cansancio (o temor) y euforia encadenadas, son prácticamente los ingredientes que arroja para ese trance casi místico o de huida a veces tan necesario.

Es más, a todos nos vendría genial que esa inercia y viaje a lo interior arrojase algo de educación en dos de sus acepciones: la primera, la de educar el oído, de entender que ciertas propuestas requieren unos requisitos mínimos de disfrute, de apreciación del detalle, que, como fue la ocasión, quedan sepultados en la ausencia de la segunda educación. Sí, esa educación general, la misma que dicta el sentido común y que susurra que, en un espacio y género como este, lo mínimo es callarse, porque el protagonismo sonoro debería ser íntegro para el artista.

Foto: La Casa Encendida, Estudio perplejo, 2023.