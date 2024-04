El Flamin’ Go! Festival vuelve al Cabo de Gata este fin de semana

Flamin’Go Beach! vuelve al camping Los Escullos, situado en el parque natural de Cabo de Gata, del 26, 27 y 28 abril 2024. Una nueva edición para un festival que fusiona el rock’n’roll con el ambiente del desierto y la belleza del mar. Tres días con actuaciones, dj’s pool party, concurso de baile, carrera de flotadores, mercadillo y más sorpresas.

Bandas confirmadas: Kate Clover (USA), The Whiffs (USA), Los Chicos, Hollywood Sinners, The Sex Organs (NL), The Silly Walks (FR), Human Toys (FR), Nestter Donuts, Boston Babies, Beta Máximo.

ALOJAMIENTO Oficial en el paradisíaco Camping de Los Escullos

HORARIOS Y DISTRIBUCIÓN:

•? ?Viernes de 19h a 23:30h: Welcome party! 3 bandas + Dj’s

•? ?Sábado de 12h a 23:30h: 6 bandas + Dj’s

•? ?Domingo de 12h a 19:00: 2 bandas + Dj’s.

•? ?La fiesta se celebra íntegramente al aire libre en la zona contigua a la piscina del camping.

** Los menores pueden acceder acompañados de sus padres y hasta 12 años no pagan entrada.

Festival autogestionado, sin patrocinios y de aforo limitado, hecho por fans y para fans.

Más información en sus redes sociales.