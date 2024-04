HORTERALIA 2024 (IFEMA) Madrid

Frente a la aburrida uniformidad de los carteles de todos los festivales patrios da gusto enfrentarse a una lúcida provocación como la de HORTERALIA.

Llego al recinto con mi nueva “amigui” Yolanda, con la que pienso hacer un festival en La Pinilla que por lo menos se asemeje en originalidad al que en estas líneas nos reúne, y nos encontramos con gente disfrazada en plan temático. Ellas, de PINK LADIES de Grease. Ellos, de DRUGOS de La Naranja Mecánica. Otras, de tigresas. OtrEs, de leones.

Lo gay y lo femenino hacen de escudo defensor anti-machirulo-rockero, así que EL AMBIENTE es inmejorable.

La organización nos da nuestras pulseras de PRENSA en tiempo record y según entramos LOS DEL RÍO están descargando su potente temazo “Sevilla tiene un color especial”. Le sigue, “La Macarena”, con lo cuál, mejor entrada de festi, imposible.

Después sale a palestra una locaza de nombre FUTURA CHICA POP, y con ese nombre, no puede ser sino algo genial. Temazos súper currados de tecno-pop y electro-clash actualizados, con un ARTE y un DESPARPAJO dignos de un joven Genís cuando Astrud empezaban a dar sus primeros pasitos, que diría mi gran amigo Joan Bitch.

Yolanda se va porque está hecha polvo, así que yo empiezo a darme mi primera puti-vuelta por el backstage, en el que obviamente no me queda más remedio que colarme.

La primera en la frente, pues veo a Ariadna, de Los Punsetes, tan hierática como en directo, rodeada del resto de miembros del grupo. Con los que más “confi” tengo es con Antona y con Miguel, que también toca en Papaya, así que les grabo un par de tomas para mi programa de tv “OLA KE ASE” y sigo “puti-vuelteando” hasta encontrarme con un dúo gaditano de electro-pop de cuyo nombre no puedo acordarme. Estos me presentan a todos los bailarines del ballet zoom de Horteralia y ya estoy en mi salsa, rodeado de gays y de chicas guapas, que diría mi adorada Helena Gallardo, una de las mejores dj´s de Europa.

Se acerca uno de los momentos estelares de la noche, nada más y nada menos que la actuación de Whigfield, creadora de SATURDAY NITE, una de las canciones pop más bellas y pegadizas de la historia.

La chavala se conserva estupenda y baila y canta como Gloria Gaynor. Hay una negra dentro de ella y lo sabe. Además, habla un perfecto español, con lo que se mete al público en el bolsillo desde el minuto uno. Acaba con un HIT desconocido para aquí el que suscribe, que se llama “Sexy Eyes”, la cual pienso pinchar a partir de ahora allá a dónde vaya.

HITAZO ELECTROGAIER

A continuación sigo de “PUTI-VUELTA” por el backstage haciendo tiempo para ver al resto de componentes de Los Punsetes, a los que sigo grabando para “Ola ke ase” minutos antes de subir al escenario, lo que solivianta un poco al Tour Manager pero da fe de la profesionalidad y callo que tienen los de MadriZ.

Los Punsetes salen a palestra y el público responde encantado. Se agradece un grupo “serio” ( tócate los huevos, lo que les acabo de llamar ) entre tanta música fiestera, así que, programadores del mundo, anoten:

SE PUEDE HACER UN FESTIVAL ORIGINAL Y DIVERTIDO SIN LLEVAR A LOS MISMOS GRUPOS DE SIEMPRE

Pero la noche no ha acabado, y entre Soraya y, sobre todo, Natalia, se van a encargar de que de ahí no se mueva ni el Tato y que todo el mundo cante y baile las canciones y coreografías de “chica-chica-boom” que hace la de Sanlúcar de Barrameda.

Momentos estelares y mágicos con los medleys de Boney M y Abba y un “Can´t take my eyes off you” que nos pone los pelos como Scorpions…

¿ Para cuando unos Sangre Azul o Niágara en Hoteralia ?

Venga, Conrado, que el jevi no es violencia…

¡Y a ti no te encontré en IFEMA!

En efecto, estuve toda la noche buscando al organizador para saludarle y felicitarle por el que para mí es el FESTIVAL MÁS DIVERTIDO DEL MUNDO, y no le encontré.

Cosas del frenesí, supongo, así que nada, ya me he dejado una cosa en el tintero para volver el año que viene.

Salen al Escenario LADILLA RUSA. Tania está ES-PEC-TA-CU-LAR, como siempre. Su pareja de baile, Víctor, también, pero como yo no soy gay ( but i am ok ) me fijo más en ELLA. Lo petan y lo parten con todo lo que tocan; son los MIDAS de la tecno-rumba.

Y como no sé qué MI DAS, me entra un mareo súbito del cansancio acumulado que llevo, y opto por irme a casa.

Esta vez he hecho caso omiso (que no sumiso) de la madre de Peter Sellers y me he ido a casa cuando estaba en el punto álgido de la noche.

¿Y por qué? Le preguntó Peter a su madre…

“Pues porque a partir de ahí todo va a ir cuesta abajo”.

Me pillo un Bicimad. Desde Campo de las Naciones hasta Legazpi es todo una pendiente a mi favor. Life becoming a landslide, que decían Manic Street Preachers.

A Peter Sellers, que en la gloria esté, le hubiera encantado HORTERALIA.

A su madre, un poco menos, pero yo creo que también hubiera ido con los rulos puestos y el Times debajo del brazo.

¿No os he contado nunca que yo siempre me llevo un libro a los festivales y que entre bolo y bolo suelo leerme unos párrafos? La poesía es ideal para esos momentos de silencio interno a lo Albert Primo de Rivera…

Deben ser cosas de la edad y de creerte que eres de centro, pero yo, tenga los años que tenga, jamás me perderé HORTERALIA.

Fotos Jorge Armestar (Horteralia)

Gerardo Cartón es una agitador de la escena musical española. Lo más probable es que estos últimos 20 años os hayáis cruzado con su nombre en algún lado, bien en alguna de sus sesiones como el chico biónico, como 2PIASdjs, con alguno de sus podcasts o en algún que otro concierto o festival. Él es uno de esos tipos de la industria que han estado en todos los frentes. Dirigiendo el sello [PIAS] en España en su momento más exitoso, tocando en bandas como Micromachines o escribiendo libros tan divertidos como los dos volúmenes del Manual del Perfecto Festivalero o Así se baila el siglo XX (Muzikalia).