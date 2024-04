Vetusta Morla anuncian un parón indefinido

Vetusta Morla anuncian un parón que llegará después de los conciertos de presentación ya comprometidos en los que aprovecharán para presentar el qeu será su nuevo disco. El séptimo disco de su carrera llevará por título Figurantes y saldrá a la venta el próximo mes de mayo. Ha venido anticipado por «La sábana de mis fantasmas», una canción que plantea un duelo entre alguien que se enfrenta a sus propios miedos, casi desde lo quijotesco. A la que se le sumó un adelanto doble conformado por «Puentes» y «Catedrales», que aparte de servir como nuevo avance, serán igualmente editadas en un 7″ que ya puede comprarse. A estas le seguirá una próxima llamada «Ay Madrid».

Ahora, casi por sorpresa, anuncian que detendrá su actividad en una carta que han compartido con sus seguidores y que reza así.

Comunicado de Vetusta Morla

Querida gente diversa:

Hace aproximadamente un año, en el tramo final de la gira de Cable a Tierra, los seis tomamos la decisión de hacer un receso. Parar, probar durante un tiempo a vivir fuera de la órbita de Vetusta Morla. Los conciertos estaban siendo increíbles, el público respondía de maravilla pero empezábamos a tener la certeza de que debíamos echar el freno.

Llevamos muchos años seguidos a un ritmo vertiginoso. Componiendo, grabando, girando, haciendo promo y volviendo a empezar. Mirando por la ventanilla constantemente, sosteniendo la presión de estar ahí. Es un privilegio ocupar nuestra posición y somos conscientes de ello, vivir de lo que nos gusta, hacerlo entre amigos, mantener la ilusión; nos sentimos realmente afortunados. Tratamos de hacerlo lo mejor que sabemos, aprendiendo a convivir día a día con nosotros mismos, nuestro entorno más cercano y también a protegernos de la picadora humana que es, muchas veces, esta industria y todo lo que la rodea. El nivel de exigencia musical y extra musical es, en ocasiones, enfermizo. Necesitamos apartarnos para fortalecernos; es una cuestión de salud.

Pero aquella decisión nos pilló rodeados de canciones nuevas entre las manos. Para quitarnos de encima el desgaste mecánico de la gira empezamos a hacer algo que no habíamos hecho nunca, meternos en el estudio en medio de una gira. Centrarnos en la música para olvidar todo el ruido que había alrededor e ir grabando temas nuevos. Ideas que ya rondaban en la cabeza y fueron cerrándose mientras viajábamos, sin otro fin que transitarlas y dejarlas retratadas. Una, luego otra, sin un plan preciso, sin un concepto que hiciera de paraguas previo. Al final armamos un disco y lo cierto es que acabarlo nos llevó a una encrucijada. Terminábamos una gira que iba a dar paso a un paréntesis pero teníamos nuestro siguiente trabajo. ¿Qué narices hacemos ahora? Y empezó el debate. Al principio pensamos en sacarlo de golpe para luego desaparecer. De hecho, pudisteis escucharlo íntegro las noches del fin de gira de Cable a Tierra, antes de cada concierto en Madrid. Llegó de puntillas, y aunque no lo supierais entonces, ya lo lleváis dentro. Qué estupidez más grande, ¿no? pero qué felices nos hizo darle al play furtivamente delante de tantísima gente.

Desde entonces hemos dejado caer las canciones sin hacer demasiado ruido, como quien deja un regalo en la puerta de casa, llama al timbre y se va sin ser reconocido. Primero fue La Sábana de mis Fantasmas en la larga noche del 22 de diciembre, luego el 7 pulgadas de Puentes y Catedrales para dar la bienvenida a la primavera. En pocos días compartiremos el último adelanto:

¡Ay, Madrid!.

A finales de mayo saldrá finalmente nuestro nuevo disco Figurantes, un disco que ha llegado con el sigilo de los que no se esperan protagonistas y pasan desapercibidos. El 31 de mayo se publicará digitalmente. Las ediciones físicas, que se podrán comprar directamente en nuestra web, llegarán a vuestras casas unas semanas después. Estamos preparando un trabajo que requiere mucha artesanía y cuya espera pensamos merece la espera.

Sin planes alrededor, sin más estrategia que la de compartir lo que te emociona. No habrá tirabuzones ni fuegos de artificio. No habrá videoclips ni exclusivas. Pero sí canciones que parten la patata, al menos a nosotros, y que merecen la pena ser compartidas en directo.

No habrá gira de dos años como solemos hacer, no habrá grandes espacios ni conciertos de Navidad. Aprovecharemos los compromisos que ya teníamos cerrados para presentarlo como se merece. Empezamos en mayo y acabamos en septiembre con las fechas que ya hay programadas y quizás algún detalle más que nos haga especial ilusión. Solo España, no habrá shows en el resto de Europa ni en América. Serán bolos muy especiales, de eso estamos seguros. Los estamos preparando a conciencia junto a una crew maravillosa que trabaja y nos protege como nadie y se ha encargado de diseñar, dar luz y color a lo que vais a ver este verano.

Si todo va bien volveremos a juntarnos en 2026. Hasta entonces veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras. En definitiva, vivir y disfrutar de la vida.

VETUSTA MORLA

