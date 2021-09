Damon Albarn lanza ‘Particles’, tercer adelanto de su segundo disco

Damon Albarn está de actualidad un día sí y otro también. Tras el reciente EP lanzado por sorpresa por Gorillaz, ese Meanwhile que ha contado con la participación de Jelani Blackman, Barrington Levi, AJ Tracey y Alicaì Harley, nos desvela otra de sus canciones en solitario.

El próximo otoño tendremos nuevo disco en solitario suyo, sucesor de Everyday Robots (Warner, 2014). The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, un nuevo álbum de estudio será lanzado por el nuevo sello discográfico Transgressive Records el próximo 12 de noviembre de 2021.

“Particles” es la tercera pista que conocemos, que se originó en una conversación casual entre Albarn y un compañero de viaje en un avión con destino a Reykjavik, que cubrió la interrupción de la pandemia y el reconocimiento de que la interrupción es imposible de mantener ya que la paz siempre prevalece. La canción sigue al reciente lanzamiento de la canción que da título al álbum, además de su otro adelanto, “Polaris“.

Escucha ‘Particles’ de Damon Albarn

Estas son las canciones de ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’ de Damon Albarn