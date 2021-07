Damon Albarn desvela otra de las canciones de su nuevo álbum

Damon Albarn compartía hace pocos días los detalles del que será su segundo trabajo en solitario. ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’, un nuevo álbum de estudio será lanzado por el nuevo sello discográfico Transgressive Records el próximo 12 de noviembre de 2021.

Siete años después de Everyday Robots (Warner, 2014) en los que el cantante no ha estado parado, sino que ha hecho gala de su conocida hiperactividad ha llegado un disco nuevo de Blur, varios trabajos de su banda paralela Gorillaz, el regreso de The Good, The Bad & The Queen y varias aventuras más.

Tras escuchar la canción que da título al disco: “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” llega un nuevo adelanto llamado “Polaris”. Sobre el nuevo disco Albarn comentó: “Originalmente pensado como una pieza orquestal inspirada en los paisajes de Islandia, este último año ha visto un regreso a la música en un trabajo que tendrá 11 pistas ara abordar temas como la fragilidad humana, la pérdida y la capacidad de renacer”.

Escucha “Polaris” de Damon Albarn