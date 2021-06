Damon Albarn tendrá nuevo disco en otoño, escucha un adelanto

Han pasado siete años desde que Damon Albarn entregara su primer disco en solitario Everyday Robots (Warner, 2014). Desde entonces, haciendo gala de su conocida hiperactividad ha llegado un disco nuevo de Blur, varios trabajos de su banda paralela Gorillaz, el regreso de The Good, The Bad & The Queen y varias aventuras más.

Ahora es momento de retomar su faceta de solista, tal y como ha comentado en redes:

‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’, el nuevo álbum de estudio será lanzado por el nuevo sello discográfico Transgressive Records el próximo 12 de noviembre de 2021.?

Originalmente pensado como una pieza orquestal inspirada en los paisajes de Islandia, este último año ha visto un regreso a la música en un trabajo que tendrá 11 pistas ara abordar temas como la fragilidad humana, la pérdida y la capacidad de renacer. Un disco que ya puede reservarse en sus diferentes versiones a través de este enlace.

Estas son las canciones de ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’ de Damon Albarn

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows The Cormorant Royal Morning Blue Combustion Daft Wader Darkness To Light Esja The Tower Of Montevideo Giraffe Trumpet Sea Polaris Particles

Escucha ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’ de Damon Albarn