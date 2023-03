Dano – El Hombre Hace Planes, Dios Se Ríe (MÉCÈN Ent. / Ziontifik Music)

El hombre Hace Planes, Dios Se Ríe. El disco lanzado en enero, que aspira a disco del año del hip hop en español, es también homónimo y autodescriptivo. La Biblia enseña que el hombre fue creado con la capacidad de tomar decisiones morales y que él es el responsable de esas decisiones. A pesar de ello, el termino providencia nos recuerda la soberanía de el mismo sobre nuestro destino. Este teocentrismo da pie a todo lo que Dano describe como una aclimatación al contexto que ha tocado sin perder la ambición de mejora. Todo esto evidentemente rapeado de la forma más pulcra, elegante y organizada posible.

El rapero/diseñador/productor/filmmaker argentino llevaba desaparecido ya un tiempo, concretamente cuatro años desde su último lanzamiento Itsmo. El hombre Hace Planes, Dios Se Ríe se ha cocinado a fuego lentísimo y así nos lo hacen saber las notas de voz que funcionan como transición en todos los cortes del disco: amigos, familiares y reconocidos artistas le piden a Dano entre risas ver la luz del proyecto del que tantas expectativas tiene.

Y no es para menos. El álbum es en esencia una mixtape noventera de hiphop. Aunque se haya moldeado al formato digital actual, el disco se divide en Cara A y Cara B. Las estructuras en las rimas no aburren, tenemos flows originales y que se andaban perdiendo, como el mítico dúo rapero terminándose las frases que aparece en “Operaciones” con Hoke, “Why U Actin?” con Gloosito o “Double Trouble/Moviendo los hilos” el bonus track con Bejo. En la producción la esencia de mixtape permite, dentro del concepto del disco, unir sonidos tan distintos como el G Funk en “Con Billetes”, el r&b de “Susurrar” con Juicy BAE o el boombap de “Feelin It”. Sumado a todo esto, la lirica del disco es inmejorable. Referencias que te hacen abrir la Wikipedia, rimas que no esperabas, y pura demostración de fluir en cualquier ritmo, independientemente de a quien le pongas al lado.

El Hombre Hace Planes, Dios Se Ríe es importantísimo para el panorama musical del rap hispano, no solo por la vuelta de la figura de Dano, sino por demostrar que, en una época marcada por la inmediatez, la tendencia y lo nuevo; un producto puede nacer con tiempo y mimo detrás, hacerse atemporal, reunir en él las mejores colaboraciones posibles y mantenerse relevante durante un gran periodo de tiempo.

Escucha Dano – El Hombre Hace Planes, Dios Se Ríe