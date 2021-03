Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash & Young celebra sus 50 años

Se cumple medio siglo desde el lanzamiento de Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash & Young, segundo disco del súper grupo estadounidense publicado en marzo de 1970.

Este fue el primer álbum en el que contaron con la participación de Neil Young, consiguiendo un gran éxito que les permitió coronar la lista estadounidense Billboard 200 gracias a sencillos tan memorables como “Woodstock”, “Teach Your Children” y “Our House”.

Ahora llega una edición especial 50 aniversario que será editada el próximo 14 de mayo en 4CD/LP en formato libro de tapa dura. Su contenido aparte de las diez canciones originales del disco, incluye 38 temas más entre los que se encuentran maquetas, tomas alternativas y outtakes. Gran parte de este material es inédito y destacan canciones como “Know You Got To Run”, la primera canción que grabaron en la casa de Stephen Stills, una versión alternativa con armónica de “Helpless” de Neil Young, y una interpretación de “Our House” grabada por Graham Nash con Joni Mitchell, a quien estaba dedicada la canción.

Este será el contenido de la edición ampliada de Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash & Young

Disc One: Original Album

“Carry On”

“Teach Your Children”

“Almost Cut My Hair”

“Helpless”

“Woodstock”

“Déjà Vu”

“Our House”

“4 + 20”

“Country Girl”

“Whiskey Boot Hill”

“Down, Down, Down”

“Country Girl” (I Think You’re Pretty)

“Everybody I Love You”

Disc Two: Demos

“Our House” – Graham Nash *

“4 + 20” – Stephen Stills *

“Song With No Words (Tree With No Leaves)” – David Crosby & Graham Nash

“Birds” – Neil Young & Graham Nash *

“So Begins The Task/Hold On Tight” – Stephen Stills *

“Right Between The Eyes” – Graham Nash

“Almost Cut My Hair” – David Crosby *

“Teach Your Children” – Graham Nash & David Crosby

“How Have You Been” – Crosby, Stills & Nash

“Triad” – David Crosby

“Horses Through A Rainstorm” – Graham Nash

“Know You Got To Run” – Stephen Stills *

“Question Why” – Graham Nash *

“Laughing” – David Crosby *

“She Can’t Handle It” – Stephen Stills *

“Sleep Song” – Graham Nash

“Déjà Vu” – David Crosby & Graham Nash *

“Our House” – Graham Nash & Joni Mitchell *

Disc Three: Outtakes

“Everyday We Live” *

“The Lee Shore” – 1969 Vocal *

“I’ll Be There” *

“Bluebird Revisited” *

“Horses Through A Rainstorm”

“30 Dollar Fine” *

“Ivory Tower” *

“Same Old Song” *

“Hold On Tight/Change Partners” *

“Laughing” *

“Right On Rock ’n’ Roll” *

Disc Four: Alternates

“Carry On” – Early Alternate Mix *

“Teach Your Children” – Early Version *

“Almost Cut My Hair” – Early Version *

“Helpless” – Harmonica Version

“Woodstock” – Alternate Vocals *

“Déjà Vu” – Early Alternate Mix *

“Our House” – Early Version *

“4 + 20” – Alternate Take 2 *

“Know You Got To Run” *

LP: Original Album

Side One

“Carry On”

“Teach Your Children”

“Almost Cut My Hair”

“Helpless”

“Woodstock”

Side Two

“Déjà Vu”

“Our House”

“4 + 20”

“Country Girl”

“Whiskey Boot Hill”

“Down, Down, Down”

“Country Girl” (I Think You’re Pretty)

“Everybody I Love You”

* previously unissued