Delaporte se unen a Belako en otro tema de ‘Titanas’

Delaporte (recuerda nuestra entrevista aquí) lanzaba el pasado mes de octubre Las Montañas, un disco que comprende todo un viaje de lucha interior contra todas las formas de opresión que impiden a una persona ser quien quiere ser, que le impiden ser libre.

Siguiendo la idea central del álbum, el dúo de electrónica-pop crea ahora el proyecto feminista “Titanas”, que apuesta por la visibilización de la mujer en la industria del directo.

Hoy viernes 19 de marzo Delaporte presenta “El Volcán”, segundo capítulo de “Titanas” junto a Lore y Cris de Belako. Si el motivo de la unión de Eva Amaral al proyecto fue una cuestión de sororidad, hoy el grupo de Vizcaya muestra su entusiasmo enumerando las razones por las que han pasado a formar parte del mismo: “Nos encantó poder participar, primero por la admiración y devoción que sentimos por estas personas. Segundo porque el proyecto nos parece precioso y encima nos saca de nuestra zona de confort musicalmente hablando. Y tercero, para gritar de rabia acumulada y soltar lastre con El Volcán, después de un año complicado”.

La responsable de esta iniciativa junto a su compañero Sergio Salvi, Sandra Delaporte, destaca que “en El Volcán quisimos dar un arreglo a la banda radicalmente distinto. No sabíamos por dónde llevarlo al principio porque el tema es electrónico y en ciertos momentos muy techno. Nos encanta y estamos deseando que suene en un festival a todo volumen. Llevábamos un tiempo retomando el rollo rock, indie, skate punk y la onda 90 tipo The President of the United States o The Strokes. Entonces Sergio pilló una guitarra que teníamos por ahí y tocó los primeros acordes. A mí me entusiasmó. ¡Me puse a saltar y lo vi clarísimo! Nos vino solo. Fue todo un desfogue tocar y crear este arreglo. Y lo mejor de todo es que uno de los grupos que más admiramos de este género en España, que es Belako, se unieron con Lore y Cris”.



La canción habla sobre la culpa: “La escribí cuando entendí que las expectativas de ellos no las puedo controlar. Son eternas. Y a mí ya no me gusta su manera de ver el mundo. El problema es que cuando no cumples con las expectativas de ellos (no eres maja, no eres buena, no eres suficientemente lista, correcta, femenina, delgada…) te castigan, y lo hacen ignorándote, insultándote, humillándote y diciéndote que no vales nada, y lo peor de todo, te hacen sentir que si te ignoran es por tu culpa, porque te has portado mal. Y como bien Cris cuenta en su fanzine “Quítame la culpa”, la culpa se amontona, no se va y se acaba convirtiendo en una montaña que cuesta mucho purgar. Esta canción les dice a estas personas que ya me da igual que me abandonen, que me digan que no valgo con sus discursos de señores todopoderosos. Ya me da igual, porque no soy de ellos. Ahora me llamo libertad y ya no es mi culpa“, comenta Sandra.