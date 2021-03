Julia Stone tiene nuevo single, ‘Fire In Me”

Seguimos descubriendo nuevas canciones de Julia Stone, que hace poco nos desvelaba “We all have”, junto a Matt Berninger de The National.

Ahora llega otro single del que será próximo álbum de la cantante, Sixty Summers, cuya publicación está prevista para el próximo 30 de abril. La canción ‘Fire In Me’, co-escrita junto a Dann Hume. La canción pone de manifiesto el regalo que Stone nos hace de llevarnos a todos los rincones posibles del ruedo emocional humano. “Para mi, con “Fire In Me” se trataba de crear una sensación de energía pura” comenta Stone sobre la canción. “Me encanta esa sensación, cuando la música suena a lo que la letra describe“. “Fire In Me” ha sido también un esfuerzo de coordinación internacional: Dann Hume desde Sydney, Thomas Bartnett desde Nueva York y Annie Clark (AKA St. Vincent) desde su estudio de L.A., con las líneas de trompeta grabadas en los estudios Sing Sing de Chapel St., Melbourne.