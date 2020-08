Desde Japón llegan The; Cutlery

The; Cutlery es una banda japonesa formada por Fumi Ichisan (voz y guitarras), Yuta Fukushima (guitarras), Shinnosuke Nakayama (bajo) y Pino (batería). Su trayectoria se remonta a 2015, y desde entonces su imagen andrógina y su sonido flotante y ensoñador han captado a fans de todo el mundo. Cantan en inglés, y su estilo se podría incluir entre el post rock y el shoegazer. Sus referencias son británicas, aunque en algunos momentos recuerdan también a grupos como Sigur Ros, por su enfoque sonoro y también por la particular voz de Fumi Ichisan.

El pasado mes de abril The; Cutlery publicaron su primer álbum, un disco llamado water ; echo. Un disco en el que reafirman todo lo que anunciaban con sus canciones de adelanto. Atmósferas densas y melancólicas, guitarras potentes y, como hemos comentado anteriormente, una voz que le da al conjunto un toque onírico y melancólico en algunos momentos, aunque luce igualmente en diferentes registros.

Una de esas canciones con las que anticiparon su debut, y con cuyo vídeo lo siguen promocionando, es el que pone imágenes a la canción con el título más largo del disco: “You never know how STRONG you are until being strong is the only choice you have”. La atractiva estética del grupo hace entender que estén labrándose, con apenas un puñado de canciones, una buena base de seguidores sobre todo entre los jóvenes.

A continuación puedes escuchar water ; echo, el primer álbum de The; Cutlery, en Spotify. El disco está también disponible en el resto de plataformas habituales.

