Entrevistamos a las djs Ópera Primas

Ópera Primas son Ana y Virginia, primas manchegas residentes en Madrid. Todo empezó en los primeros años 2000 en su etapa universitaria entre Granada y Londres. El disco, electro y el guitarreo más eléctrico, son algunos de sus ingredientes principales de sus sesiones. Han pinchado en salas como El Sótano, De Viaje Club, Sala El Sol, Casablanca o Moma, y hoy las tenemos con nosotros para hablar sobre su trayectoria, situación actual, y, sobre todo, de música.

“Hemos tenido la suerte de cruzarnos con gente estupenda que ha ido contado con nosotras para proyectos diversos y nos hemos dejado llevar”

¿Cómo estáis? ¿Cómo ha empezado vuestro día?

¡Hola! Hoy es viernes, así que arrancamos a tope. Aunque este sea un verano atípico, siempre hay planes interesantes e intentamos aprovechar al máximo.

¿Tenéis algún ritual antes de poneros a trabajar?

Yo suelo hacer deporte: salir a correr o al gimnasio. Madrugamos mucho, pero siempre nos reservamos un rato para conjugar nuestro verbo favorito: desayunar. Un poco de ejercicio y un buen desayuno es lo que marca el inicio de un buen día.

¿Cómo llegasteis a la música electrónica?

Aunque en nuestros inicios estábamos más cerca de otros sonidos, la relación con la música electrónica viene de lejos: desde nuestra tierna juventud cuando empezamos a ir a festivales y a ver djs internacionales a los clubs de la época. También en nuestro entorno siempre ha habido gente relacionada con la música electrónica, lo cual nos ha hecho disfrutarla de un modo especial. Ha habido una evolución, o una selección natural, y ahora es donde nos encontramos más cómodas y con lo que disfrutamos más.

¿Qué os llevó a tomaros este campo en un sentido más profesional?

Nunca pensamos en dedicarnos a esto profesionalmente, lo que no significa que no nos lo hayamos tomado muy en serio desde el principio. Hemos tenido la suerte de cruzarnos con gente estupenda que ha ido contado con nosotras para proyectos diversos y nos hemos dejado llevar.

¿Cómo diste forma al sonido de Ópera Primas?

No sabemos si podemos hablar de un sonido Ópera Primas, pero si tenemos que decir algo que nos identifique es que es un llamamiento a la fiesta y a pasárselo bien con los demás.

¿Qué referentes tanto de la industria como de fuera han sido una buena influencia para vosotras?

La inspiración llega en cualquier momento y de cualquier forma: de repente escuchamos algo que nos provoca y remueve por dentro, ya sea un tema que inesperadamente enlaza con otro, un beat que se mete en nuestra cabeza, un “rescate” del pasado que nos vuelve a conquistar…

Al ser un dúo, nuestros referentes son por partida doble, aunque la verdad es que solemos ir en la misma línea. Somos muy inquietas y curiosas por naturaleza y siempre estamos escuchando y compartiendo “descubrimientos”, sean del estilo o de la época que sean. De repente, cuando menos te lo esperas, un sonido te atrapa y no puedes salir de ahí. Nos gusta mucho el Disco, pero también el New Wave, especialmente los nuevos románticos. Ahora que lo pensamos, puede que estemos un poco nostálgicas en términos musicales ahora mismo…

Como djs, ¿cómo soléis componer los sets? ¿cuál es vuestro criterio de selección de artistas?

Solemos guiarnos mucho por cómo estamos de ánimo o qué andamos escuchando y nos incita al baile en el momento. No hay mucho de racional en nuestra selección, si algo nos gusta y encaja, lo incluimos. Intentamos no repetirnos y, ante todo, hacer algo divertido por lo que no nos ponemos límites con tal de cumplir nuestro objetivo.

¿Os gustaría compartir un set? ¿Qué hace para vosotras un buen set?

Tiene que sorprender y captar tu atención, tanto por el contenido como por la técnica, mantenerte expectante y con ganas de más.

Nos gustaría compartir uno de los últimos set que grabamos en casa durante el confinamiento.

¿En qué más proyectos andáis metidas? ¿Hacia dónde se dirige Ópera Primas?

Ahora mismo estamos un poco en stand by, no sabemos hacia dónde iremos, por ahora nos dejamos llevar.