Especial bandas de hermanos – Hnos. Rock S.A.

Parece ser que la indómita e inoxidable “Fábrica del Rock” siempre, o casi siempre, ha producido bandas de calidad y que han adquirido notoriedad internacional cuando ha habido dos o más hermanos o hermanas integrantes dentro del propio grupo. Por otro lado y en bastantes ocasiones, dichos mismos parientes han emprendido también diversas contiendas relacionales entre ellos mismos, las cuales han resultado pura dinamita en relativo perjuicio (¡o rentabilidad!, según el punto de vista) respecto al propio proyecto fraternal.

Ofrecemos aquí 20 ejemplos (se sobreentiende que anidan muchos más) acerca de estas fructíferas asociaciones cosanguíneas y por supuesto, excluiremos a combos que, aunque también talentosos y carismáticos, en realidad no eran familiares de verdad como The Doobie Brothers (de estos segundos, por cierto, podéis leer un monógrafico aquí en Muzikalia).

En la propia revista localizaréis otros reportajes más amplios de muchos de los músicos expuestos a continuación y lo único que se pretende en este artículo de hoy es recopilar a todas estas concretas parejas de familiares (e incluso tercetos y algún cuarteto) y rememorar alguna canción rockera de todos de ellos; recalco, siempre militando juntos en la misma agrupación. Al final de dicha nómina siguiente también se mencionarán otros 50 casos más no solo del rock sino de más géneros musicales y trataremos de citar, en poco espacio, el máximo posible de intérpretes colactáneos (aunque somos conscientes de que existen aún muchos más).

HNOS. GALLAGHER (OASIS)

HNOS. YOUNG (AC/DC)

HNOS. KNOPFLER (DIRE STRAITS)

HNAS. WILSON (HEART)

HNOS. ROBINSON (BLACK CROWES)

HNOS. VAN HALEN

HNOS. KISZKA (GRETA VAN FLEET)

HNAS. MILLINGTON (FANNY)

HNOS. DAVIES (THE KINKS)

HNOS. REID (THE JESUS AND MARY CHAIN)

HNOS. ASHETON (THE STOOGES)

HNOS. FARRISS (INXS)

HNAS. QUATRO (CRADLE / THE PLEASURE SEEKERS)

THE ALLMAN BROTHERS

HNOS. WILSON (BEACH BOYS)

HNOS. GREENWOOD (RADIOHEAD)

HNOS. MOTHERSBAUGH Y HNOS. CASALE (DEVO)

HNOS. FOGERTY (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL)

HNOS. CURRIE (THE SHEEPDOGS)

THE EVERLY BROTHERS

Si nos ponemos, en el plano global, a indagar sobre hermanos musicales en la misma formación, no únicamente del rock sino intercalando otros estilos y ampliando considerablemente el margen, flotaría en el ambiente un hipotético segundo reportaje sobre otro respetable y extensísimo etcétera como, por ejemplo, el de a continuación: The Corrs, hnos. Schenker (Scorpions), The Carpenters, los otros hnos. Reid (The Proclaimers), hnos. Gibb (Bee Gees), hnas. Vinnedge (The Luv’d Ones), hnos. Porcaro (Toto), hnas. Peterson (The Bangles), hnos. DeLeo (Stone Temple Pilots), hnos. Bachman (Bachman-Turner Overdrive), hnos. Drover (Megadeth), hnas. Soderberg (First Aid Kit), los otros hnos. Wilson (B-52), hnos. Bell (Kool and the Gang), hnos. Cester (Jet), hnas. Erwin (Dixie Chicks), hnos. Way (My Chemical Romance), hnos. Slick (Great Society), The Christians, hnos. Ryder (Happy Mondays).

Hnos. Shulman (Gentle Giant), The Jackson 5, hnos. Godfrey (Morcheeba), hnos. Abbott (Pantera), The Isley Brothers, hnas. Deal (The Breeders), hnos. Cavalera (Sepultura), hnos. Devendorf y hnos. Desner (The National), hnos. Sweet (Stryper), hnos. Followill (Kings of Leon), hnos Conner (Screaming Trees), The Osmonds, hnos. Butler (Arcade Fire), hnos. Kroeger (Nickelback), hnos. Kemp (Spandau Ballet), hnos. Haskins (Bauhaus), hnos. Butler (Psychedelic Furs), hnos. Finn (Crowded House), hnos. Campbell (UB40), hnos. Winwood (Spencer Davis Group)… y así proseguiríamos con esta implícitamente compleja lista quién sabe cuanto tiempo más…

Y en la cuestión de España tendríamos otro potencial artículo aguardando en el tintero sonoro para hablar y rememorar tonadas de, por ejemplo: hnos. Auserón (Radio Futura), hnos. de Castro (Barón Rojo), hnos. Urquijo (Los Secretos), hnas. Llanos (Dover), hnos. Domínguez (Los Suaves), hnos. Cano (Mecano), hnos. Quijano (Café Quijano), hnas. González (Greta y los Garbo), hnos. Giménez (Presuntos Implicados), hnos. Carmona (Ketama) y muchos más de nuestra península…