Disfruta un concierto reciente de PJ Harvey en París

Una de las grandes noticias de 2023 ha sido la vuelta de PJ Harvey que ha publicado el genial I Inside the Old Year Dying, grabado con sus colaboradores creativos de confianza, John Parish y Flood. Un trabajo esparcido con imágenes bíblicas y referencias a Shakespeare, con un tono profundamente edificante y redentor.

Ha iniciado una primera parte de su gira por Europa y EEUU (en junio la tendremos en nuestro país de la mano de Primavera Sound) y de su reciente paso por París acaba de hacerse eco el canal cultural Arte, que nos obsequia con la actuación completa recogida el pasado 13 de octubre en el legendario Olympia.

Un concierto con una primera parte centrada en su último trabajo que tocó íntegramente y una segunda con visitas a sus míticos To Bring You My Love, Let England Shake, Is This Desire?, Dry o Rid of Me.

Disfruta del concierto completo de PJ Harvey en el Olympia de París

Estas fueron las canciones interpretadas por PJ Harvey en el Olympia de París

Prayer at the Gate

Autumn Term

Lwonesome Tonight

Seem an I

The Nether-Edge

I Inside the Old Year Dying

All Souls

A Child’s Question, August

I Inside the Old I Dying

August

A Child’s Question, July

A Noiseless Noise

The Colour of the Earth

The Glorious Land

The Words That Maketh Murder

Angelene

Send His Love to Me

The Garden

The Desperate Kingdom of Love

Man-Size

Dress

Down by the Water

To Bring You My Love

BIS:

C’mon Billy

White Chalk