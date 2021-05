Dover tendrán su documental, ya en desarrollo

Han pasado cinco años desde que Dover dijeran adiós. La banda madrileña fundada por las hermanas Llanos se separaban 24 años después de su formación.

Surgidos en 1992 claramente influenciados por el sonido de Seattle, alcanzaron el éxito mayoritario con Devil came to me (Subterfuge, 1997) que les convirtió en una sensación dentro y fuera de nuestras fronteras.

Estos días su legado sumará un documental en el que se narrará su historia: DOVER: Die for Rock & Roll.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dover Die For Rock and Roll (@doverdieforrocknroll)

Como se anuncia en redes, se trata de: “un largometraje documental dirigido por Miguel L. Garrido que está en pleno proceso de rodaje sobre la banda madrileña DOVER. Es la historia de una banda que es ejemplo de superación, perseverancia y voluntad y, teniendo su música como eje central, podremos descubrir toda su trayectoria desde sus inicios en 1992 hasta 2016 a través de la mirada y los testimonios de sus miembros, productores, managers o periodistas. Un extraordinario final y homenaje tanto para la banda como para sus fans. Próximamente teaser y crowdfunding”.

Escucha Devil Came To Me de Dover