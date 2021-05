Estrenamos el nuevo videoclip de Locos de Atar, “Invencibles”

Locos de Atar es una banda alicantina formada en un principio por JuanMi (voz y bajo), Fabi (batería) y Jesús (guitarra y coros), a quienes se ha unido recientemente Jose Mi (guitarra solista), ex componente del grupo Alan Parrish. Tras unos años de ausencia, a finales del pasado año regresaron con un sencillo titulado “Que tiemble tu mundo”, con nueva formación como hemos comentado, y anunciando un nuevo EP que saldrá después del verano. Ya en 2021 como anticipo nos presentaron una canción titulada “Marioneta” que incluimos en una PlayList Emergente del pasado mes de marzo.

El nuevo disco de los renovados Locos de Atar se publicará en septiembre. Ha sido grabado en los estudios Arde el Arte de Murcia, con producción a cargo de Raúl de Lara, quien ha trabajado con grupos como Second, Varry Brava, Noise Box, New Jungle o Funambulista. La masterización la ha realizado el reconocido Mario G. Alberni de Kadifornia Mastering, que ha puesto su sello en trabajos de Bunbury, Mikel Erentxun, Love Of Lesbian o Izal entre otros.

Hoy estrenamos en Muzikalia un nuevo adelanto del disco, un tema titulado “Invencibles”. Una canción que busca envolvernos con su mezcla de emociones encontradas a través de una letra y una melodía muy cuidada. Con “Invencibles” la banda muestra su lado más sensible, rompiendo en parte con la línea más enérgica de anteriores anticipos. El videoclip que acompaña a la canción ha sido dirigido por Luis Martín, un profesional del mundo audiovisual que debuta con su primer video musical. La grabación gira entorno a un ring de boxeo, y el título también tiene connotaciones pugilísticas, ya que remite a Rocky Balboa y una de sus frases más conocidas: “Nadie golpea más fuerte que la vida y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar, así es como se gana“.

El primer concierto de presentación del nuevo material de Locos de Atar tendrá lugar el 2 de octubre en Benidorm, en el Auditorio Julio Iglesias. A partir de este momento arrancará su nueva gira “Seguimos locos” que visitará diferentes ciudades durante el otoño, suponemos que con el nuevo disco ya publicado.

A continuación puedes escuchar y ver, en exclusiva para Muzikalia, el videoclip de “Invencibles”, la nueva canción de Locos de Atar.