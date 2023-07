Drab Majesty comparten otro tema de su nuevo EP

Drab Majesty ha compartido una segunda canción de su próximo mini-álbum, An Object in Motion, que será lanzado el 25 de agosto a través de Dais Records. Además de la nueva canción, también han anunciado fechas de conciertos en Europa para este otoño.

Después de la majestuosa balada del mes pasado «Vanity«, que cuenta con la rara aparición vocal de Rachel Goswell de Slowdive, nos dejan disfrutar de un segundo vistazo al próximo disco con la nueva canción «The Skin and the Glove», que utiliza tintineos de manera brillante: un pop caleidoscópico, envolvente y grisáceo en el espíritu de The Stone Roses, Primal Scream y The Glove.

Inspirados por el imparable avance del tiempo reflejado en la letra de la canción, para el video que la acompaña, Deb y Mona decidieron utilizar el medio que refleja de manera más precisa la forma en que los recuerdos parecen cosidos juntos por fragmentos de imágenes. Los «fotogramas parpadeantes del tiempo» capturados por la cámara Super 8mm parecen editados de forma natural al simplemente avanzar a través de momentos, manteniendo presionado el disparador y eligiendo recordar ciertos aspectos de un día, un viaje o un período prolongado de viaje. Estos vistazos a los aspectos personales y emocionales de las giras fueron capturados en tierras lejanas como Europa, Canadá, México e incluso Tasmania. Intentan comprimir el largo paso del tiempo y el esfuerzo que implica tocar en una banda, presentándolo como lo hace la mente: un tapiz de reflexiones que parecen unidas al azar y con esa granularidad efímera que reside en la posibilidad de recordar erróneamente.

Escucha ‘The Skin and the Glove’ de Drab Majesty

Foto: Corinne Schiavone