Wilco actuarán en Starlite Marbella este verano

La legendaria banda de Chicago, Wilco, actuarán por primera vez en Starlite Catalana Occidente el miércoles 16 de agosto.

Jeff Tweedy, su emblemático líder fue el encargado de reunir la primera formación de la banda a partir de los miembros de la última edición del grupo Uncle Tuppelo, en 1994.

Décadas más tarde, Wilco se han consolidado como una de las formaciones de rock estadounidenses más aclamadas por la crítica de los últimos 20 años. Han publicado 8 discos, un álbum en directo y varias colaboraciones.

Sus clásicos de siempre, como “Jesus, etc.”, “California stars”, “If I ever was a child”, “When the roses bloom again” o “How to fight loneliness”, así como su álbum más reciente, Ode to joy, publicado en otoño de 2019, sonarán en directo en la cantera de Nagüeles.

Las entradas están a la venta en este enlace.