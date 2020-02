Ed O’Brien de Radiohead anuncia los detalles de su debut como EOB

Ed O’Brien, guitarrista de Radiohead junto a Jonny Greenwood, y encargado de las percusiones debuta al margen de su banda con EOB, aventura experimental de teclados y sintetizadores.

O’Brien ha desvelado, entre otros detalles, el título, el repertorio, la fecha de lanzamiento y la portada de su primer álbum Earth, como EOB.

El primer single oficial de EOB “Shangri-La” está ya a la venta. La canción está precedida por el tema no incluido en el álbum, “Santa Teresa” y “Brasil”, considerada por Stereogum como “una epopeya mutante” que va acompañada de su correspondiente corto.

Como sorpresa especial para los fans, los que hayan encargado el vinilo de 12 pulgadas estándar de “Brasil”, encontrarán “Shangri-La” como tema oculto. Este es el vídeo de la canción:

Earth saldrá a la venta el 17 de abril con Capitol Records y consta de 9 canciones:

1. Shangri-La

2. Brasil

3. Deep Days

4. Long Time Coming

5. Mass

6. Banksters

7. Sail On

8. Olympik

9. Cloak of the Night

Puedes echar un vistazo entre bambalinas al proceso de creación de Earth en este pequeño documental: